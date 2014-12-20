هارت يحمي عرين السيتي حتى 2019

المصدر: لندن - أ ف ب

سيدافع جو هارت عن مرمى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى عام 2019 بعد أن وقع عقدا جديدا مع الـ"سيتيزينس".

وسبق لمدرب سيتي التشيلي مانويل بيليغريني أن كشف في وقت سابق من الشهر الحالي أن المفاوضات مع الحارس الدولي البالغ من العمر 27 عاما اقتربت من خواتهما السعيدة.

وفرض هارت نفسه الخيار الأول بين الخشبات الثلاث لسيتي خلال الاعوام الاخيرة بعد ان انتقل اليه في 2006 مقابل 600 الف جنيه استرليني من شروسبيري تاون، وقد بدأ يبرز الى الساحة خلال فترة اعارته لبرمنغهام في موسم 2009-2010 ثم نجح بعد عودته الى سيتي في ازاحة الحارس الايرلندي شاي غيفن.

وساهم هارت في قيادة سيتي الى لقب الدوري مرتين، اضافة الى لقبي الكأس وكأس الرابطة وهو خاض معه حتى الان 276 مباراة.

وانضم هارت الى مجموعة من اللاعبين الذين مددوا في الآونة الاخيرة ارتباطهم بالنادي وعلى رأسهم الارجنتيني سيرخيو اغويرو والفرنسي سمير نصري والبوسني ادين دزيكو اضافة الى الاسباني دافيد سيلفا والصربي الكسندر كولاروف.