أنشيلوتي: فريقي الأفضل حول العالم

يعتقد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه أصبح بوسعه القول إن فريقه الأفضل في العالم بعدما توج بلقب كأس العالم للأندية في المغرب لأول مرة أمس السبت.

وتفوق ريال بطل أوروبا 2-صفر على سان لورينزو بطل أميركا الجنوبية ليتوج بلقبه الرابع في 2014 بعدما حقق انتصاره 22 على التوالي في كل المسابقات هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي بملعب مراكش الكبير "أنا سعيد جدا لأننا أنهينا هذا العام بشيء رائع رغم أن المباراة النهائية لم تكن سهلة خاصة في نصفها الأول حيث وجدنا صعوبة لتجاوز الدفاع الأرجنتيني الذي كان منظما."

وصمد دفاع سان لورينزو حتى قبل نهاية الشوط الأول بنحو ثماني دقائق قبل أن يسجل سيرجيو راموس الهدف الأول بضربة رأس بعد ركلة ركنية، بينما أضاف جاريث بيل الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وقال أنشيلوتي "أشعر بفخر وسعادة بانتمائي لهذا الفريق وبإشرافي على لاعبين مميزين قدموا مستويات كبيرة وحققوا إنجازا مهما، ويمكنني أن أقول الآن إن ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم."

وأضاف بعدما تلقى مساندة من الآلاف "حقيقة هنا بمراكش شعرنا كأننا في استاد سانتياغو برنابيو، حيث أصبحت مراكش بيتنا الثاني كما كانت مساندة الجمهور المغربي دافعا قويا لنا لكي نحقق الفوز."

وتابع "المفتاح في الانتصارات كان فوزنا بكأس الملك والذي منحنا الثقة للتطور مباراة بعد أخرى. نحن عائلة ونعمل سويا وهدفنا هو اللعب من أجل الفوز بجميع الألقاب التي نشارك فيها وبعد موسم رائع في 2014 سنعمل على استثمار ذلك في العام الحديد."

وحصد ريال متصدر الدوري الإسباني في الموسم الجاري لقبه الأول في العام الجاري عندما توج بكأس الملك ثم فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية قبل أن يحقق لقبه الرابع في مراكش.

وأشاد أنشيلوتي كثيرا بمدافعه راموس الذي سجل هدفين في مباراتي ريال بالبطولة وتوج بجائزة أفضل لاعب في المسابقة وقال "راموس يحرز دائما أهدافا في المباريات الحاسمة."

وأضاف "لكنني أفضل أن أتحدث عن جميع اللاعبين الذين قدموا أداء رائعا بما في ذلك كريستيانو رونالدو الذي ساعد الفريق كثيرا وصنع الكثير من الأهداف وهو أفضل لاعب في الفريق."

ولم يتمكن رونالدو من تسجيل أي هدف على مدار 180 دقيقة في البطولة لكنه في المقابل فاز بجائزة ثاني أفضل لاعب في المسابقة بعد زميله راموس.