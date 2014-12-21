التهاب رئوي حاد يدخل البطل محمد كلاي إلى المستشفى

أدخل أسطورة الملاكمة العالمية محمد علي كلاي المستشفى لعلاج التهاب رئوي خفيف، بحسب ما ذكرت قناة "أي أس بي أن"، استنادا إلى المتحدث الرسمي باسم بطل العالم السابق في الوزن الثقيل.

وأوضح المتحدث أن محمد علي (72 عاما) أدخل إلى المستشفى السبت "ولكنه لن يمكث فيه فترة طويلة". وأضاف أن محمد علي أدخل المستشفى صباح السبت ولكن "المرض تم علاجه في مرحلة مبكرة".

وبطلب من عائلته، لم تعط أي تفاصيل حول المستشفى الذي أدخل إليه مرعب الحلبات الذي يعاني أيضا من مرض باركينسون، كما سبق أن أصيب بمرض الرعاش.

وآخر مرة شوهد فيها البطل على مرأى أنظار العالم، كان في لندن عندما كرم في دورة الألعاب الأولمبية 2012.