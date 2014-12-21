رأس سكرتل تمنح ليفربول التعادل أمام أرسنال

في مباراة كان عنوانها الإثارة والمتعة فرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على لقاء ليفربول مع ضيفه أرسنال في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم على ملعب أنفيلد اليوم الأحد.

وتقدم البرازيلي فيليب كوتينيو لمصلحة ليفربول في الدقيقة 45، ولكن لم يدم تقدم أصحاب الأرض طويلا بعدما تعادل الفرنسي ماتيو دوبوشي لأرسنال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 64 ليواصل هوايته في هز الشباك في المباراة الثانية على التوالي ويرفع رصيده إلى خمسة أهداف أحرزها مع فريق المدفعجية في المسابقة هذا الموسم.

وتضاعفت معاناة ليفربول بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فابيو بوريني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورغم النقص العددي فقد أحرز مارتن سكرتل هدف التعادل القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع عبر ضربة رأس متقنة، لينقذ فريق المدرب برندان رودجرز من السقوط في فخ الخسارة في الوقت القاتل.

وفشل أرسنال بتلك النتيجة في رد اعتباره من ليفربول الذي تغلب على الفريق اللندني 5/1 على نفس الملعب في الموسم الماضي.

وارتفع رصيد أرسنال بهذا التعادل إلى 27 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، فيما ارتفع رصيد ليفربول إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

بدأت المباراة بنشاط هجومي من جانب ليفربول وشهدت الدقيقة الثالثة التسديدة الأولى في اللقاء عن طريق النجم المخضرم ستيفن جيرارد الذي نفذ ركلة حرة مباشرة ولكنها ذهبت إلى خارج الملعب.

واصل ليفربول سيطرته على وسط الملعب وأهدر آدم لالانا فرصة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 12 ولكنه سدد تصويبة غير متقنة لتخرج إلى ركلة مرمى، قبل أن يسدد فيليب كوتينيو في الدقيقة 31 كرة ذهبت في أحضان فويتشنيك تشيزني حارس مرمى أرسنال.

وأهدر لازار ماركوفيتش أخطر فرصة لليفربول في الدقيقة 35 بعدما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء لينفرد بتشيزني، ولكنه سدد الكرة برعونة ليبعدها الحارس البولندي بقدمه إلى ركلة ركنية.

واتسمت الدقائق الأخيرة في الشوط الأول بالإثارة والمتعة بعدما أحرز كوتينيو الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 45 بعدما تلقى تمريرة من زميله جوردان هندرسون ليسدد تصويبة متقنة من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تسكن الشباك.

ولم يهنأ ليفربول بتقدمه طويلا بعدما أحرز ماتيو دوبوشي هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما أرسل أليكسيس سانشيز تمريرة عرضية من ركلة حرة مباشرة أبعدها دفاع ليفربول بطريقة خاطئة ليمرر ماثيو فلاميني الكرة برأسه إلى دوبوشي الذي وضع الكرة برأسه أيضا داخل الشباك على يمين براد جونز حارس مرمى ليفربول لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وشهدت بداية الشوط الثاني سيطرة متبادلة من كلا الفريقين حيث سدد سانتي كازورلا نجم أرسنال تصويبة قوية في الدقيقة 49 ولكنها خرجت إلى ركلة مرمى، قبل أن يرد لوكاس لييفا بتصويبة قوية في الدقيقة 59 افتقدت للدقة.

وكاد جيرارد أن يضيف الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 62 بعدما تلقى رحيم سترلينج تمريرة أمامية ليراوغ تشيزني قبل أن يمرر كرة عرضية إلى جيرارد الذي سدد الكرة برأسه ولكنها علت المرمى بقليل.

ولم يمر سوى دقيقتين حتى أضاف أوليفيه جيرو الهدف الثاني لأرسنال بعدما تابع تمريرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى عن طريق كازورلا ليسدد المهاجم الفرنسي الكرة بقدمه مباشرة نحو المرمى مرت من بين قدمي جونز وتعانق الشباك.

وأضاع كوتينيو فرصة مؤكدة لإدراك التعادل سريعا في الدقيقة 65 بعدما تهيأت أمامه الكرة على حدود المنطقة ليسدد الكرة ولكنها اصطدمت بدفاع الضيوف وذهبت ضعيفة في يد تشيزني.

بمرور الوقت كثف ليفربول من هجماته وحاصر أرسنال في وسط ملعبه من أجل إحراز هدف التعادل وسدد جيرارد تصويبة قوية في الدقيقة 70 ولكن أمسكها تشيزني بثبات، قبل أن يسدد لوكاس كرة أخرى بعدها بخمس دقائق ولكنها ذهبت بعيدة عن القائم الأيمن.

وأضاع البديل فابيو بوريني الذي دفع به برندان رودجرز المدير الفني لليفربول فرصة مؤكدة لإدراك التعادل في الدقيقة 87 بعدما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى ليصوب اللاعب الإيطالي الكرة برأسه ولكن أبعدها تشيزني ببراعة إلى ركلة ركنية.

وازدادت معاناة ليفربول بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد بوريني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبينما تهيأت جماهير أرسنال للاحتفال بفوز فريقها الثمين منح السلوفاكي مارتن سكرتل التعادل لليفربول بعدما تابع الركلة الركنية التي نفذها آدام لالانا ليرتقي فوق الجميع ويسدد كرة قوية برأسه على يسار تشيزني، الذي اكتفى بالنظر للكرة وهي تحتضن شباكه لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2.

من جانبه، واصل نيوكاسل يونايتد معاناته من لعنة تشيلسي بعدما سقط في فخ الخسارة صفر/1 في الوقت القاتل أمام ضيفه سندرلاند في وقت سابق اليوم الأحد.

واتسمت المباراة بالندية والإثارة خاصة في الدقائق الأخيرة التي كثف خلالها نيوكاسل من هجماته وتبارى لاعبوه في إهدار الفرص السهلة التي أتيحت لهم.

وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، أحرز آدم جونسون هدف الفوز القاتل لسندرلاند من إحدى الهجمات المرتدة في الدقيقة الأخيرة، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة منذ الثالث من نوفمبر الماضي.

وأحكم سندرلاند بتلك النتيجة عقدته لنيوكاسل بعدما تغلب عليه في جميع المباريات الأربع الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في المسابقة.

وتعد هذه هي الخسارة الثانية على التوالي التي يتلقاها نيوكاسل منذ فوزه 2/1 على تشيلسي في المرحلة قبل الماضية، وذلك بعدما تلقى خسارة قاسية 1/4 أمام مضيفه أرسنال في المرحلة الماضية.

وارتفع رصيد سندرلاند بهذا الفوز إلى 19 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 23 نقطة ليظل في المركز التاسع.