ريال مدريد بطلاً لكأس العالم للأندية

حافظ ريال مدريد الأسباني للقارة الأوروبية على لقب بطولة كأس العالم للأندية اثر تغلبه على سان لورنزو الأرجنتيني 2-صفر اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت فعالياتها اليوم بالمغرب.

وأضاف النادي الملكي لقب مونديال الأندية إلى سجل البطولات التي أحرزها على مدار تاريخه الطويل حيث توج بلقب البطولة للمرة الأولى وحافظ لأوروبا على عرش الكرة العالمية على مستوى الأندية بعدما توج بايرن ميونيخ الألماني باللقب في النسخة الماضية التي استضافها المغرب أيضا قبل 12 شهرا.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله سيرخيو راموس بضربة رأس في الدقيقة 37 وأضاف الويلزي جاريث بيل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 51 .

وبدد الريال طموحات سان لورنزو بطل كأس ليبرتادوريس الذي سعى إلى استعادة اللقب لقارة أمريكا الجنوبية ولكنه أظهر فقط بعض الندية لحفظ ماء الوجه قبل أن يسقط في مواجهة العملاق المدريدي على استاد مدينة مراكش.

وأصبح الريال سادس فريق أوروبي يتوج بلقب البطولة التي استحوذت أوروبا على لقبها سبع مرات مقابل أربع مرات لأندية أمريكا الجنوبية وكان من بينها لقب بطولة عام 2000 التي لم تقتصر على أبطال الاتحاد القارية والتي توج بلقبها فريق كورينثيانز البرازيلي.

وقبل عام واحد ، كسر الرجاء احتكار أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية لنهائي البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخ البطولة والتقى بايرن ميونيخ في النهائي لتكون المرة الثانية فقط التي يظهر فيها فريق من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بالنهائي حيث سبقه إلى هذا فريق مازيمبي الكونغولي بطل أفريقيا.

ولكن المنافسة على عرش الأندية العالمية عادت هذا العام بين قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية قبل أن تسفر المواجهة اليوم عن تربع الريال على العرش العالمي بما يتفق مع معظم الترشيحات التي سبقت البطولة وكذلك التي سبقت المباراة النهائية اليوم.

وكالمعتاد ، كانت معظم الترشيحات قبل بداية البطولة لمصلحة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية لبلوغ المباراة النهائية. ولكن الحقيقة أن كلا منهما بلغ النهائي بشكل مختلف ينم عن فرص كل منهما في الفوز بالمباراة غدا والتتويج باللقب.

ولم يجد الريال أي صعوبة في العبور إلى النهائي حيث استهل مسيرته في البطولة بالفوز الساحق 4/صفر على كروز آزول ثم حصد الريال الكأس الوحيدة الغائبة عن خزانة إنجازاته حيث لم يسبق للريال الفوز بلقب مونديال الأندية بشكله الحالي رغم استحواذه على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس انتركونتيننتال التي كانت تقام من مباراة واحدة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية قبل بدء تنفيذ فكرة مونديال الأندية.

وفي المقابل ، عبر سان لورنزو إلى المباراة النهائية بشق الأنفس وبعد معاناة بالغة في مباراته أمام أوكلاند بالمربع الذهبي حيث امتدت المباراة لوقت إضافي بعد تعادل الفريقين 1/1 في الوقت الأصلي بفضل هدف متأخر للغاية سجله أوكلاند قبل أن يحسم سان لورنزو اللقاء لصالحه 2/1 ويضرب موعدا مع الريال في النهائي ويعيد كرة أمريكا الجنوبية إلى المباراة الفاصلة على اللقب بعدما غابت في النسخة الماضية لكنه فشل في الصمود كثيرا أمام الريال.

وحقق الريال اليوم الفوز الثاني والعشرين على التوالي له في مختلف المسابقات ومنها 12 انتصارا في الدوري الأسباني وستة في دوري الأبطال الأوروبي وانتصاران في كأس ملك أسبانيا ثم الفوز على كروز آزول وسان لورنزو في مونديال الأندية ليكون رقما قياسيا لم يسبقه إليه أي فريق أسباني بالفوز المتتالي في هذا العدد من المباريات.

كما أضاف الريال لقبا جديدا إلى رصيده في عام 2014 الذي توج خلاله بألقاب دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس ملك أسبانيا قبل أن يختتم مسيرته في 2014 باللقب الرابع له.

وسبق للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال أن توج بهذا اللقب عندما كان مدربا لميلان الإيطالي في 2007 ثم توج اليوم مسيرته الرائعة مع الريال في 2014 بإحراز اللقب مجددا.

ولكن أنشيلوتي ليس الوحيد بالفريق الذي توج باللقب للمرة الثانية مع ناد مختلف بل يشاركه في هذا أيضا اللاعب الألماني الدولي توني كروس الذي أحرز اللقب في العام الماضي مع فريق بايرن ميونيخ.

وأصبح لقب اليوم هو اللقب العالمي الثاني لكروس في 2014 بعدما توج مع المنتخب الألماني بلقب مونديال 2014 بالبرازيل في منتصف هذا العام.

كذلك ، احتفل إيكر كاسياس حارس مرمى الريال اليوم بمئويته السابعة حيث كانت مباراة اليوم هي المباراة رقم 700 له مع الريال في مختلف البطولات كما حافظ كاسياس على نظافة شباك الريال في البطولة الحالية.

وأصبحت هزيمة سان لورنزو اليوم هي الإخفاق الثاني للكرة الأرجنتينية على المستوى العالمي في العام الحالي بعد ضياع لقب المونديال البرازيلي بخسارة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الألماني في النهائي.

وبدأت الإثارة في الدقيقة الأولى عندما ضغط الألماني توني كروس على الدفاع الأرجنتيني وخطف الكرة ثم مررها لرونالدو المندفع في الناحية اليسرى أمام منطقة الجزاء ليمرر رونالدو الكرة ولكنه كانت قوية بدرجة كبيرة فمرت أمام المرمى دون أن يلحق بها كريم بنزيمة.

وحصل كروس على ضربة حرة على مسافة نحو 25 مترا أمام مرمى سان لورنزو في الدقيقة الرابعة وسددها رونالدو قوية لكن الكرة ارتطمت بالحائط البشري الدفاعي لتفقد قوتها وتستقر في يد الحارس.

واضطر الحارس الأرجنتيني سيباستيان توريكو إلى التقدم بجوار مرماه في الدقيقة السابعة لالتقاط الكرة من أمام بنزيمة في هجمة خطيرة للريال الذي فرض سيطرته التامة على مجريات اللعب.

وسدد رونالدو ضربة حرة أخرى من خارج قوس منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بالحائط البشري الدفاعي وتحولت إلى ركنية لعبها توني كروس ولكنها لم تجد متابعة جيدة أمام مرمى سان لورنزو وسط احتكاكات عديدة بين لاعبي الفريقين وتحذيرات من الحكم.

ونال سيرخيو راموس مدافع الريال إنذارا في الدقيقة 22 للخشونة مع خوليو بوفاريني بعدما امتص سان لورنزو حماس الريال في بداية المباراة وأصاب لاعبي النادي الملكي ببعض التوتر لتأخرهم في هز الشباك.

وباغت بنزيمة الحارس الأرجنتيني بتسديدة صاروخية زاحفة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 28 ولكن الحارس تصدى لها وأمسك الكرة على مرتين.

وأتبعها البرازيلي مارسيلو بهجمة رائعة من ناحية اليسار وتسديدة في الزاوية البعيدة ولكن الحارس الأرجنتيني أمسك الكرة بثبات.

ونال دانيال كارفاخال لاعب الريال إنذارا في الدقيقة 30 للخشونة مع إيمانويل ماس لإيقاف هجمة خطيرة لسان لورنزو.

وكثف الريال هجومه في الدقائق التالية بغية تسجيل هدف التقدم وشن الفريق هجمة سريعة في الدقيقة 36 مرر منها بنزيمة الكرة إلى جاريث بيل المندفع داخل منطقة جزاء المنافس حيث سددها بيل قوية بيسراه ولكن الحارس تصدى لها وأخرجها لضربة ركنية.

ولعب توني كروس الضربة الركنية رائعة ليقابلها راموس بضربة رأس متقنة أسكنت الكرة الشباك على يسار حارس المرمى ويكون هدف التقدم للريال في الدقيقة 37 .

وأجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال تغييرا اضطراريا في الدقيقة 44 بنزول فابيو كوينتراو بدلا من مارسيلو للإصابة.

وطالب رونالدو بضربة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول اثر لمسة يد على والتر كينيمان لاعب سان لورنزو ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب لعدم وجود تعمد لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف.

وبدأ سان لورنزو الشوط الثاني بهجوم مكثف ولكن سرعان ما استعاد الريال سيطرته على المباراة وحاصر منافسه داخل منطقة الجزاء.

ولم يتأخر الريال في ترجمة تفوقه بهدف ثان حيث عزز الفريق تقدمه بهدف سجله جاريث بيل في الدقيقة 51 اثر تمريرة من كروس إلى إيسكو الذي مررها بدوره إلى بيل داخل منطقة الجزاء فلم يجد بيل صعوبة كبيرة في إيداعها المرمى من أسفل الحارس.

وحاول سان لورنزو العودة لأجواء اللقاء وسدد إنزو كالينسكي كرة ساقطة (لوب) خطيرة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 53 ولكنها مرت فوق المرمى.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية وسدد بنزيمة كرة مباغتة في الدقيقة 63 ولكنها مرت بجوار القائم على يسار الحارس.

وواصل الفريقان إهدار الفرص التي سنحت لهما فيما تبقى من المباراة ولعب الحارس العملاق إيكر كاسياس دورا في الحفظ لفريقه على هذه النتيجة وسط تحسن مستوى سان لورنزو بعدما استقبلت شباكه هدفين.