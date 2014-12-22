الألماني كرامر يقرر البقاء مع ليفركوزن حتى 2019

وضع كريستوف كرامر، الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2014 مع منتخب ألمانيا، حدا لأشهر من تكهنات وسائل الإعلام بشأن مستقبله بتمديد عقده مع باير ليفركوزن لمدة عامين، وهو ما سيبقيه ضمن صفوف الفريق الذي ينافس بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم حتى عام 2019.

ولم يشارك لاعب الوسط المدافع ضمن صفوف ليفركوزن إلى الآن منذ انضمامه إليه عام 2011، ويلعب مع مونشنغلادباخ على سبيل الإعارة هذا الموسم.

ونال كرامر لقب كأس العالم مع منتخب بلاده في البرازيل في يوليو الماضي.

وقال مايكل شاده، الرئيس التنفيذي لنادي ليفركوزن "مع عودة كريستوف كرامر (الصيف المقبل) سنكون قد نجحنا في نهجنا لتطوير اللاعبين الشباب والموهوبين عبر بوابة أندية أخرى".

وينظر إلى كرامر باعتباره البديل الطبيعي لسيمون رولفيس، قائد ليفركوزن الذي اعتزل في نهاية الموسم الماضي.

وسيلتقي ليفركوزن مع اتلتيكو مدريد الإسباني في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في فبراير المقبل.