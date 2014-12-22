2014.. أفضل عام في حياة سيرجيو راموس

كلل سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد عام 2014 الذي وصفه بأنه "أفضل عام في حياتي"، بشكل مميز بعد أن لعب دورا محوريا في مسيرة الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم نحو تحقيق أربعة ألقاب مختلفة بما في ذلك فوزه بلقبه الأوروبي العاشر.

ونال راموس قلب دفاع ريال مدريد - الذي أثمرت مهاراته في ألعاب الهواء عن الكثير من الأهداف لفريقه - جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية التي اختتمت يوم السبت الماضي في المغرب بفوز ريال باللقب. وسجل راموس في مباراة الدور قبل النهائي أمام كروز أزول ثم في لقاء سان لورينزو في نهائي البطولة يوم السبت.

ورزق اللاعب بأول مولود له هذا العام إلا أن أبرز لحظة مر بها خلال 2014 تلك التي أحرز فيها هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي ليشق ريال طريقه نحو الفوز على غريمه المحلي 4-1 عقب وقت إضافي.

وبدت أهدافه أمام كروز أزول وسان لورينزو وأتلتيكو متشابهة وجميعها من ضربات رأس إثر كرات ثابتة. وعززت تلك الأهداف من مكانة راموس (28 عاما) المولود في إشبيلية باعتباره بطلا في عيون جماهير الريال.

كما شكل راموس عنصرا مهما في تشكيلة منتخب إسبانيا التي فازت ببطولة أوروبا عامي 2008 و2012 وأول لقب لكأس العالم في تاريخ البلاد عام 2010.

ويمثل إخفاق إسبانيا في الدفاع عن لقب كأس العالم في البرازيل في يونيو الماضي أكبر ضربة لراموس هذا العام إلا أن اللاعب قال رغم ذلك إن عام 2014 يمثل "أكثر الأعوام أهمية في حياتي سواء على الصعيد الاحترافي أو الشخصي."

وقال راموس لمحطة كادينا سير الإذاعية أمس الأحد "مررت بخبرة فريدة لأنني اصبحت أبا وعلى الصعيد الاحترافي كان بوسعي الفوز بأربعة ألقاب وخاصة دوري أبطال أوروبا وهو اللقب الذي كنا نريده بشدة."

واضاف "الفوز بالألقاب يمثل يحمل إشباعا لرغباتنا إلا ان الامر يرجع الى العمل الذي قام به زملائي في الفريق. إذا ما تألق لاعب فإن هذا يرجع الى جهود زملائه".