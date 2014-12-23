أرسنال أكثر أندية إنجلترا متابعة في تويتر

أصبح أرسنال أول ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يصل عدد متابعيه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إلى خمسة ملايين.

وقال النادي المنتمي لشمال لندن في بيان، اليوم الاثنين، إنه عزز موقعه في المركز الثالث بقائمة تقيس انتشار الأندية على الموقع الشهير وراء عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

وقال ريتشارد كلارك، مدير التحرير بالمجموعة الإعلامية في النادي "يسعدنا أن نتواصل مع عدد كبير من مشجعي أرسنال حول العالم".

وأضاف "الاهتمام في ازدياد مستمر، ونعمل بشكل متواصل على تطوير منهجنا من أجل الحفاظ على التواصل مع مشجعينا بشأن ما يحدث في كل جانب يتعلق بالنادي".

ويحتل أرسنال المركز السادس في الدوري بفارق 12 نقطة وراء تشيلسي المتصدر، وسيواجه غريمه اللندني كوينز بارك رينجرز في الجولة المقبلة يوم الجمعة المقبل.