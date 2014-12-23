مدرب أستراليا يستعين بالحرس القديم لخطف لقب آسيا

ضم انجي بوستيكوجلو، مدرب أستراليا سبعة من تشكيلة الفريق في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2011 ضمن القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا استعدادا لمشاركة المنتخب في النسخة القادمة من البطولة على أرضه في يناير المقبل.

وعمل بوستيكوجلو على إجراء تغييرات واسعة في تشكيلة الفريق منذ توليه المسؤولية خلفا لهولجر اوسيك في أكتوبر 2013 ولم تكن هناك العديد من المفاجآت في القائمة التي أعلنها اليوم الثلاثاء.

وقال بوستيكوجلو في مؤتمر صحافي "أنا سعيد للغاية بالتشكيلة التي اخترناها. هناك خبرة كافية، لكن توجد أيضا نظرة من أجل المستقبل مع بعض اللاعبين الأصغر سنا والذين أثق أنه يمكنهم ترك بصمة".

ولم ينضم براد جونز، حارس ليفربول الإنجليزي، لكن القائمة ضمت لاعبين أصحاب خبرة مثل تيم كاهيل ومايل جديناك وروبي كروس مع بداية المعسكر التدريبي للمنتخب الأسترالي يوم 27 ديسمبر الجاري.

وقال بوستيكوجلو "آخر ستة أشهر كانت تتعلق بالتأكد من وجود بدائل في المراكز الصحيحة. لن نتراجع مطلقا عن الطريق الذي بدأنا فيه قبل 12 شهرا".

وتضم التشكيلة سبعة من الدوري الأسترالي من بينهم ناثان بيرنز مهاجم ولنجتون فينكس الذي سجل عشرة أهداف في 11 مباراة هذا الموسم.

ويأتي كاهيل وكروس وبيرنز ضمن خمسة مهاجمين في التشكيلة بجانب ماثيو ليكي وتومي يوريتش الذي ساهم بأهدافه في فوز وسترن سيدني واندرارز بدوري أبطال آسيا هذا العام.

وقال بوستيكوجلو "جاءت اختياراتنا هجومية بشكل أكبر نظرا لطبيعة البطولة. إذا نظرتم إلى مباريات كرة القدم ستجدون أن الحسم يأتي في الجزء الأخير منها، وإذا استطاع المرء الدفع ببعض الخيارات الهجومية فإن هذا سيساعده على الفوز".

وستلعب أستراليا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الكويت وعمان وكوريا الجنوبية في البطولة التي تستضيفها على أرضها بين التاسع و31 يناير المقبل.

وجاءت تشكيلة منتخب أستراليا على النحو التالي:

حراس مرمى.. ماثيو رايان (كلوب بروج) ميتشل لانجراك (بروسيا دورتموند) يوجين جاليكوفيتش (اديليد يونايتد).

مدافعون.. ماثيو سبيرانوفيتش (وسترن سيدني واندرارز) ترينت سينسبري (جفوله) اليكس ويلكينسون (تشونبوك موتورز) كريس هيرد (استون فيلا) ايزاز بيهيتش (بورصة سبور) جيسون ديفيدسون (وست بروميتش البيون) ايفان فرانيتش (توربيدو موسكو).

لاعبو الوسط.. مارك ميليجان (ملبورن فيكتوري) مايل جديناك (كريستال بالاس) مارك بريشيانو (الغرافة) تومي اور (اوتريخت) ماسيمو لونجو (سويندون) تيري انطونيس (سيدني) جيمس ترويسي (زولت فارجيم) مات مكاي (برزبين رور).

مهاجمون.. تيم كاهيل (نيويورك رد بولز) ماثيو ليكي (انجولشتاد) روبي كروس (باير ليفركوزن) تومي يوريتش (وسترن سيدني واندرارز) ناثان بيرنز (ولنجتون فينكس).