المخضرم هيسكي ينضم إلى بولتون الإنجليزي

قال نادي بولتون واندرارز المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه تعاقد مع مهاجم منتخب إنجلترا السابق اميل هيسكي بناء على عقد قصير الأمد.

وتدرب هيسكي (36 عاما) لبعض الوقت مع بولتون وأثار اهتمام وإعجاب المدرب نيل لينون الذي سبق له أيضا التعاقد مع الايسلندي ايدور جوديونسن في صفقة انتقال حر في وقت سابق من ديسمبر الجاري.

ولم يلعب هيسكي لأي فريق منذ انتهاء ارتباطه بنادي نيوكاسل جيتس الأسترالي.

وربما يشارك هيسكي لأول مرة مع فريقه الجديد في مواجهة بلاكبيرن روفرز يوم الجمعة المقبل.

وسبق لهيسكي اللعب لفرق ليستر سيتي وليفربول وبرمنغهام سيتي وويغان أثليتيك وأستون فيلا ولعب مع منتخب إنجلترا 62 مرة.