رودجرز يعترف: بالوتيلي لا يناسب أسلوب ليفربول

سيعود ماريو بالوتيلي إلى تشكيلة ليفربول خلال فترة عيد الميلاد، إلا أن بريندان رودجرز مدرب الفريق لم يسرف اليوم الأربعاء في الترحيب بعودة مهاجم منتخب إيطاليا، معتبرا أنه لا يتلاءم مع طريقة لعب الفريق الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعانى بالوتيلي (24 عاما) من أجل ترك بصمته على الفريق منذ انضمامه لليفربول قادما من ميلانو الإيطالي في أغسطس الماضي مقابل 16 مليون جنيه إسترليني، واكتفى المهاجم الإيطالي بتسجيل هدفين خلال 15 مباراة.

وقفزت تصرفاته الغريبة خارج الملعب إلى صدارة عناوين الصحف، وتم تغريمه 25 ألف جنيه إسترليني، وأوقف عن خوض المباراة التي تعادل فيها الفريق مطلع الأسبوع الحالي 2-2 أمام أرسنال عقب نشره رسالة عدائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم رحب رودجرز بعودة بالوتيلي خلال برنامج المباريات المزدحم في فترة عيد الميلاد والذي سيبدأ بالتوجه للقاء بيرنلي المتواضع بعد غد الجمعة إلا أنه رجح أن اللاعب السابق لمانشستر سيتي لا يتلاءم مع طريقة أداء ليفربول.

وقال رودجرز "شاهدنا العروض التي قدمها وندرك أن هذا ليس أسلوب لعبه"، في إشارة إلى أسلوب الضغط المكثف الذي بدا فعالا للغاية في ظل وجود لويس سواريز ودانييل ستوريدج معا الموسم الماضي.

وأضاف "من خلال العمل مع ماريو رأينا أنه لاعب يجيد اللعب داخل وحول منطقة جزاء المنافس. هذا المستوى من الضغط والكثافة الهجومية لا يمثل جزءا من أسلوب لعبه".

وتابع "إلا أنك تحاول أن تحقق أقصى استفادة من اللاعبين الذين تملكهم والإمكانات التي لديهم. هذا من الأمور التي سنركز عليها".

واستطرد "الشيء الأكثر أهمية هو أنه بات متاحا الآن عقب إيقافه. هذا يضيف لاعبا آخر إلى تشكيلتنا، وهذا أمر مهم خاصة مع إيقاف فابيو بوريني حاليا".

ويحتل ليفربول المركز العاشر، وعلى الرغم من أنه حقق نقطة واحدة من آخر مباراتين حيث خسر أمام مانشستر يونايتد ثم تعادل على أرضه أمام أرسنال فإن الفريق بدأ في استعادة حيويته التي ظهر بها الموسم الماضي عندما كان ينافس على اللقب مع مانشستر سيتي.

وسيلعب ليفربول في فترة عيد الميلاد أمام بيرنلي، ثم مع سوانزي سيتي النادي السابق لرودجرز، يليه لقاء ليستر سيتي، وستوفر تلك المباريات الفرصة للفريق لتعويض ما فاته.

وقال رودجرز "حاولنا الوصول إلى حل لاستعادة الكثافة والإيقاع (الخاص بالموسم الماضي)، وأعتقد أننا شاهدا لمحات من هذا الأمر مؤخرا".