"الاحتياطي" خضيرة يرغب بالاستمرار مع الريال

كشف لاعب الوسط الألماني الدولي، سامي خضيرة، عن رغبته في تمديد ارتباطه بناديه الحالي ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم لما بعد يونيو 2015.

وخضيرة الذي تعثر في الموسم الحالي بسبب الإصابات ليس الاختيار الأول لمدرب ريال الحالي كارلو انشيلوتي، إذ إن المدرب الإيطالي يضعه في ترتيب الاختيار بعد الألماني توني كروس، والكرواتي لوكا مودريتش، وصانع اللعب الإسباني ايسكو.

وتوقعت وسائل إعلام رحيل خضيرة وانضمامه إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا أو إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن بينهما أرسنال، حيث يلعب صديقه المقرب مسعود أوزيل.

وقال خضيرة الذي انضم لريال قادما من شتوتغارت الألماني في 2010 إنه يأمل في الحصول على فرصة أكبر للعب بعد أن رفع مستوى لياقته البدنية.

ونقلت صحيفة شتوتغارتر ناخريشتن الألمانية عن خضيرة قوله فيما يتصل بالعقد مع ريال "إذا ما توصلنا إلى اتفاق (لتمديد التعاقد) فسأكون سعيدا".

وأضاف خضيرة قوله "أنا أشجع المنافسة القوية. كروس يقدم أداء طيبا للغاية. وبعد ستة أشهر أصبح لاعبا محوريا في الفريق".