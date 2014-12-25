بعد الانتقادات.. غزل متبادل بين الاردايس ومورينيو

تحولت دفة الأمور تماما بالنسبة لسام الاردايس، مدرب وست هام يونايتد، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ آخر مرة واجه فيها فريق تشيلسي.

وفي نهاية يناير الماضي، كان وست هام في منطقة الهبوط، وطالبت الجماهير بإقالة الاردايس، وبات على قائمة المدربين المرشحين لفقد مناصبهم.

وحينما حل وست هام ضيفا على تشيلسي في ستامفورد بريدج وقتها كان يملك 18 نقطة من 22 مباراة. وعقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي اتهم جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي الاردايس بأنه يلعب بطريقة "القرن التاسع عشر".

وعلى الرغم من قسوة الانتقاد الصادر عن مورينيو فإن نتيجة اللقاء ساعدت وست هام على تحويل دفة الأمور ليحتل الفريق بعدها بنحو عام المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 17 مباراة. ولا يستبعد أن يكون وست هام في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يكن من العجيب أن تجد الاردايس مدرب بولتون السابق مبتسما كما هي العادة دوما وهو يستعد للتوجه للقاء تشيلسي متصدر الترتيب.

وقال الاردايس "كان أداؤنا المميز (في مباراة الموسم الماضي) أمرا لا ينسى"، مستعيدا ذكريات التعادل السلبي في يناير الماضي، ومرحبا بأي انتقادات جديدة من قبل المدرب البرتغالي قبل لقاء الغد.

وأضاف "أعتقد أنها كانت مجاملة من قبل مدرب محبط أفرغ إحباطه من خلال تلك التعليقات. الحقيقة أنهم (تشيلسي) لم يتمكنوا من اختراق دفاعات المنافس (وست هام)".

وتبدو الحالة المزاجية مختلفة تماما هذه المرة، حيث يتباهى وست هام بضم مهاجمين من أمثال ديافرا ساكو واينر فالنسيا إضافة لاليكس سونج لاعب الوسط السابق لأرسنال.

وسيتوجه الاردايس للقاء تشيلسي بدافع هجومي بحت.

وقال الاردايس "يبدو الأمر مختلفا هذه المرة. نحتل المركز الرابع في الدوري هذه المرة، وتحسن مستوانا، ونملك مجموعة من اللاعبين الشباب، ويحدونا الأمل أن نقدم مباراة جيدة تعبر عنا، ونحقق نتيجة جيدة. يجب ألا نلعب مباراة جيدة ثم نخسر".

وامتدح الاردايس منافسه مورينيو بالقول إنه "أفضل مدرب يتولى منصب مع ناد في العالم حاليا"، بينما قال المدرب البرتغالي إنه معجب بمدى التقدم الذي حققه وست هام هذا الموسم.

ولم يخسر مورينيو من قبل في أي مباراة على أرض تشيلسي أمام وست هام.