دي خيا: "الأعياد" فرصة جيدة للضغط على فرق القمة

يعتقد الحارس ديفيد دي خيا أن جدول المباريات المزدحم خلال عطلة عيد الميلاد سيوفر فرصة سانحة لمانشستر يونايتد لممارسة بعض الضغط على أندية القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل يونايتد المركز الثالث متأخرا بعشر نقاط وراء تشيلسي المتصدر، وبسبع نقاط خلف مانشستر سيتي حامل اللقب، ويستعد لاستضافة نيوكاسل غدا الجمعة.

ورغم الفارق الكبير في النقاط يشعر يونايتد بتفاؤل على خلفية سبع مباريات متتالية لم يذق فيها طعم الخسارة وبدأ يستعيد مكانته كقوة مؤثرة مرة أخرى بعد بداية مهتزة مع المدرب الجديد لويس فان.

ويقول الإسباني دي خيا الذي لعب دورا محوريا في استفاقة يونايتد إنه يتعين على الفريق مواصلة عروضه القوية.

وأبلغ الحارس موقع يونايتد على الإنترنت "يتعين علينا جميعا مواصلة هذا المسلسل الجيد كأفراد وكفريق والاستمرار في تحقيق نتائج طيبة".

وتابع "مباراة الغد ستكون مهمة جدا، ويتعين علينا الحصول على النقاط الثلاث ومواصلة هذا المسلسل واستثمار الحالة الرائعة حاليا".

وبعد نيوكاسل سيحل يونايتد ضيفا على توتنهام في 28 ديسمبر قبل مواجهة ستوك سيتي، وهو ما يعني أن حارس اتليتيكو مدريد السابق لن يحصل على راحة.

وقال دي خيا "يشعر اللاعبون الذين جاؤوا إلى إنجلترا من مسابقات أخرى للدوري بالدهشة، لأننا اعتدنا على عطلة شتوية أو على الأقل عطلة في عيد الميلاد أو رأس السنة".

واستطرد "لكن هذه نوعية من المباريات التي يستمتع بها المشجعون. إنها فترة جيدة من الموسم، وهذه المواجهات تكون دائما مثيرة".