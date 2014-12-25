لاعبو إنجلترا يحتفلون بالذكرى الـ100 لهدنة الحرب

تم إحياء الذكرى المئة لهدنة عيد الميلاد خلال الحرب العالمية الأولى من خلال تسجيل مصور لقصيدة تناوب على إلقائها مجموعة من اللاعبين والمدربين والحكام السابقين والحاليين من كافة أنحاء إنجلترا.

وتضمنت القصيدة مقاطع شعرية ألقاها مجموعة من اللاعبين، أمثال فينسن كومباني مدافع منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي، وفويتشيك تشيسني حارس أرسنال، وتشارلي اوستن مهاجم كوينز بارك رينجرز.

وبدأ كومباني إلقاء القصيدة قبل أن يتوالى 16 شخصا آخر بما في ذلك تريفور بروكينج، لاعب الوسط السابق لمنتخب انجلترا، والحكم هاوارد ويب الذي أدار نهائي كأس العالم عام 2010 على إكمالها.

وتعرض القصيدة - التي صاغها ايان ماكميلان باستخدام أبيات شعر كتبها أطفال مدارس - للحظة وضع الجنود من كلا الطرفين أسلحتهم وصعودهم من خنادقهم الموحلة وتنظيمهم لمباراة كرة قدم في المنطقة المحرمة الفاصلة بين مواقعهم.

وتعد هذه واحدة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تحمل اسم "كرة القدم تتذكر"، والتي تدعمها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة دوري الدرجات الثانية والثالثة والرابعة والمجلس البريطاني لإحياء ذكرى الحرب التي وقعت في الفترة من 1914 وحتى 1918.

وبدأت فعاليات "كرة القدم تتذكر" في مايو هذا العام، حيث تم إرسال 30 ألف طرد تعليمي للمدارس البريطانية.

وشملت الفاعليات أيضا مباراة بين أفراد من القوات البريطانية والألمانية أقيمت هذا الشهر، إضافة لبطولة للشباب في إيبر في بلجيكا، حيث وقعت مجموعة من أشرس المعارك خلال الحرب العالمية الأولى.

واليوم الخميس تم التقاط المئات من الصور التذكارية قبل مباريات لفرق كرة القدم من كافة المستويات العمرية، وسيتم عرضها على موقع الحملة على الإنترنت.

وسيحتفل تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بهذه المنافسة بالتصفيق لمدة دقيقة قبل مباراته في جولة عيد الميلاد أمام وست هام يونايتد، وسيتم عرض أسماء اللاعبين من كلا الفريقين الذين قتلوا خلال الحرب على شاشات عرض.