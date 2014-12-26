أدريانو يعود إلى كرة القدم الأوروبية

أكد المهاجم البرازيلي الدولي السابق أدريانو انضمامه إلى نادي لوهافر الفرنسي من الدرجة الثانية في حسابه على موقع تويتر.

وكتب أدريانو (32 عاما) الذي عرف المجد مع إنتر ميلان الإيطالي في النصف الثاني من العقد الماضي: "عيد ميلاد مجيد لمشجعي فريقي الجديد لوهافر. أنا سعيد للانضمام إليكم في هذا التحدي الرياضي الجديد!!!".

ولم يؤكد لوهافر الذي يحتل المركز الحادي عشر راهنا في دوري الدرجة الثانية الخبر حتى الآن.

وكان أدريانو أعطى ضربة البداية لمباراة لوهافر، عميد الأندية الفرنسية، مع آرل في المرحلة الثالثة عشرة في 31 أكتوبر الماضي، بعد دعوة من رئيس النادي جان-بيار لوفيل.

وبرغم نجاحه مع إنتر فلم يكن مشوار أدريانو مليئا بالورود في ميلانو، بل إنه اختبر فترات صعبة بسبب عشقه للسهر وإفراطه في تناول الكحول، ما اضطر إنتر في نوفمبر 2007 إلى إرساله لبلده في عطلة غير مدفوعة انتهت بدفاعه عن ألوان ساو باولو على سبيل الإعارة لكنه سرعان ما عاد إلى إيطاليا بعد تألقه مع الأخير (17 هدفا في 28 مباراة).

وبعد بداية موسم صاروخية في 2008-2009، عادت العلاقة لتتوتر مجددا بين إنتر وأدريانو بسبب عودته متأخرا من بلاده بعد اللعب مع منتخب مع أدى إلى الطلاق النهائي الذي اتبعه "المشاغب" باللعب مع فلامنغو (2009-2010) ثم روما (2010-2011) وصولا إلى كورنثيانز (2011-2012).

يذكر أن أدريانو خاض 48 مباراة دولية مع بلاده سجل فيها 27 هدفا، آخرها في مارس 2010، وهو توج بطلا لكوبا أميركا عام 2004 وأحرز لقب هداف البطولة، كما نال لقب كأس القارات في 2005 ومعها جائزة أفضل هداف أيضا.

أما مشاركته الوحيدة في كأس العالم فكانت مخيبة، إذ اكتفى بهدفين في مونديال ألمانيا 2006 حيث ودعت بلاده من ربع النهائي على يد فرنسا.

وحمل أدريانو أيضا ألوان فيورنتنيا وبارما وروما في إيطاليا، وألغي عقده الأخير مع أتلتيكو بارانا قبل ستة أشهر لغيابه عن عدة حصص تدريبية وظهوره في علب الليل.