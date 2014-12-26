ثلاثي المقدمة في إنجلترا يواصلون الانتصارات

استمرت المطاردة بين تشلسي المتصدر ومانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب بعدما واصل الاول صحوته بتغلبه على ضيفه وجاره وست هام يونايتد 2-صفر، والثاني لانتصاراته المتتالية بفوزه الكبير على مضيفه وست بروميتش البيون 3-1 اليوم الجمعة في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.



وهو الفوز الثالث على التوالي لتشلسي منذ خسارته الاولى هذا الموسم عندما سقط امام مضيفه نيوكاسل 1-2 في المرحلة الخامسة عشرة حيث تغلب بعدها على ضيفه هال سيتي ومضيفه ستوك سيتي بنتيجة واحدة 2-صفر، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط امام مانشستر سيتي الذي حقق فوزه السابع على التوالي، علما بان الفريقين سيلتقيان في قمة نارية في المرحلة الثالثة والعشرين على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في 31 يناير المقبل.



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "الاتحاد" في مانشستر انتهت بالتعادل 1-1.



في المباراة الاولى على ملعب "ستامفورد بريدج" وامام 41589 متفرجا، تابع الفريق اللندني صحوته وحافظ على فارق النقاط الثلاث التي تفصله عن حامل اللقب بفوزه المستحق على جاره وست هام يونايتد 2-صفر.



وسجل جون تيري (31) والاسباني دييغو كوستا (62) الهدفين.



وحسم النادي اللندني الشوط الاول في صالحه بهدف لقائده جون تيري في الدقيقة 31 عندما استغل كرة رأسية لكوستا من نقطة الجزاء اثر ركلة ركنية فتابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى.



وأضاف كوستا الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة خارج المنطقة من الدولي البلجيكي ادين هازار فتلاعب بثلاثة مدافعين وتوغل داخلها وسددها بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الاسباني ادريان (62) رافعا رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم بفارق هدف واحد خلف مهاجم مانشستر سيتي الدولي الارجنتيني سيرخيو اغويرو متصدر لائحة الهدافين.



وحرم القائم الايمن وست هام من تقليص الفارق عندما رد كرة للفرنسي مورغان امالفيتانو، بديل ستيوارت داونينغ، من مسافة قريبة بعد مجهود فردي رائع داخل المنطقة وتمريرة خلف الدفاع من الدولي الكاميروني الكسندر سونغ، بديل مارك نوبل (84).



وهو الفوز الرابع عشر لرجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هذا الموسم.



اما وست هام فمني بخسارته الخامسة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 31 نقطة وتراجع الى المركز الخامس.



ومواجهة وست هام هي اولى مباراة من سلسلة 5 مباريات يخوضها رجال مورينيو في اقل من اسبوعين بينها مواجهة واتفورد من الدرجة الاولى في الدور الثالث لمسابقة كأس انكلترا.



ويحل تشلسي ضيفا على ساوثمبتون بعد غد الاحد، ثم على جاره اللندني الثاني توتنهام الخميس المقبل قبل ان يستضيف نيوكاسل في العاشر من الشهر المقبل.



وفي المباراة الثانية على ملعب "ذا هاوثورنس" وامام 26040 متفرج، تابع رجال المدرب التشيلي مانويل بيليغريني انتصاراتهم المتتالية على الرغم من غياب ثلاثي الهجوم الارجنتيني سيرخيو اغويرو هداف البريمر ليغ حتى الان (14 هدفا) والبوسني ادين دزيكو والمونتينيغري ستيفان يوفيتيتش بسبب الاصابة.



وسجل البرازيلي فرناندو (8) والعاجي يحيى توريه (13 من ركلة جزاء) والاسباني دافيد سيلفا (34) اهداف مانشستر سيتي، والنيجيري براون ايدييه (87) هدف وست بروميتش البيون.



ويملك مانشستر سيتي فرصة رفع انتصاراته المتتالية الى 9 ومعادلة رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية كونه يستضيف بيرنلي وسندرلاند الاحد والخميس المقبلين، قبل ان يخوض 3 مباريات ساخنة امام مضيفه ايفرتون وضيفه ارسنال ومضيفه تشلسي.



وخاض سيتي مباراة اليوم في غياب 7 لاعبين اساسيين بينهم الارجنتيني الاخر بابلو زاباليتا والبرازيلي فرناندنيو والصربي الكسندر كولاروف، لكنه نجح في حسم النتيجة في الشوط الاول بتسجيله ثلاثية.



ومنح فرناندو التقدم للضيوف مستغلا خطأ فادحا لحارس المرمى الدولي بن فوستر في التقاط كرة عرضية لجيمس ميلنر من داخل المنطقة فافلتت من بين يديه وتابعها البرازيلي بطريقة اكروباتية امام المرمى داخل الشباك (8).



وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء عندما تعرض سيلفا للعرقلة داخل المنطقة من قبل مدافع مانشستر سيتي السابق جوليون ليسكوت فانبرى لها توريه بنجاح على يمين الحارس فوستر (13).



وعزز مانشستر سيتي تقدمه بهدف ثالث عندما قطع فرناندو كرة في منتصف الملعب وسار بها الى حدود منطقة الجزاء ومررها الى الدولي الاسباني الاخر خيسوس نافاس داخلها فأعادها على طبق من ذهب الى مواطنه سيلفا الذي تحكم بها مراوغا مدافعا بتمويه جسدي وتابعها بيسراه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس فوستر (34).



وسجل ايدييه هدف الشرف لاصحاب الارض عندما ارتطمت بظهره كرة عرضية فشل حارس المرمى الدولي جو هارت في قطعها (87).



واستعاد مانشستر يونايتد الثالث نغمة الانتصارات التي توقفت عند 6 متتالية عندما سقط في فخ التعادل امام مضيفه استون فيلا 1-1 السبت الماضي، وتغلب على ضيفه نيوكاسل 3-1 على ملعب "اولدترافورد" وامام 75318 متفرجا.



ويدين مانشستر يونايتد بفوزه الى قائده وهدافه الدولي واين روني الذي سجل هدفين في الدقيقتين 23 من تسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الدولي الكولومبي راداميل فالكاو غارسيا من داخل المنطقة، و36 من تسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الاسباني خوان ماتا فانفرد بالحارس جاك انلويك وتابعها على يمينه.



وصنع روني الهدف الثالث الذي سجله الدولي الهولندي روبن فان بيرسي عندما مرر له كرة تابعها برأسه من مسافة قريبة داخل المرمى (53).



وحصل نيوكاسل على ركلة جزاء انبرى لها الدولي السنغالي بابيس سيسيه بنجاح مسجلا الهدف الوحيد لفريقه (87).



ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 35 نقطة، فيما مني نيوكاسل بخسارته الثالثة على التوالي وتراجع الى المركز العاشر بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة.



وفي المباراة الرابعة، تابع ساوثمبتون صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي بعد 3 هزائم متتالية عندما عمق جراح مضيفه كريستال بالاس 3-1 على ملعب "سيلهورست بارك".



وانهى ساوثمبتون الشوط الاول متقدما بهدف للاعب الوسط السنغالي ساديو مانيه في الدقيقة 17 اثر تلقيه كرة من جيمس وورد-براوس فانفرد بالحارس الارجنتيني جوليان سبيروني وراوغه تابعها داخل المرمى الخالي (17).



وأكد ساوثمبتون فوزه بثنائية في الشوط الثاني سجلها الفرنسي راين برتران من تسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تلقيه كرة من سانيه (48) والبليجيكي توبي الدرفيريلد بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها وورد-براوس (53).



وسجل سكوت دان هدف الشرف لاصحاب الارض في الدقيقة 86.



وارتقى ساوثمبتون الى المركز الرابع برصيد 32 نقطة مستغلا خسارة وست هام يونايتد امام تشلسي، فيما تراجع كريستال بالاس الى المركز الثامن عشر بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة.



وتشارك توتنهام المركز السادس مع جاره ارسنال بـ30 نقطة عندما تغلب على مضيفه ليستر سيتي 2-1.



وسجل هاري كين اثر تمريرة من الدولي البلجيكي المغربي الاصل ناصر الشادلي (1) والدنماركي كريستيان اريكسن من ركلة حرة مباشرة (71) هدفي توتنهام، والارجنتيني خوسيه ليوناردو اولوا من مسافة قريبة (48).



وفي مباراة جمعت أرسنال بكوينز بارك رينجيرز على ملعب "الامارات" في عاصمة الضباب، بدأ ارسنال المباراة بأفضل طريقة ممكنة وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة اهدرها مهاجمه الدولي التشيلي اليكسيس سانشيز بعدما تصدى لها الحارس روبرت غرين. لكن سانشيز عوض اهداره لركلة الجزاء بتسجيله الهدف الاول في الدقيقة 37 بارتماءة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من كيران جيبس. وتلقى ارسنال ضربة موجعة بطرد مهاجمه الفرنسي اوليفييه جيرو لنطحه المدافع نيدوم اونيوها بدون كرة (53)، لكن ذلك لم يمنع المدفعجية من تعزيز تقدمه بهدف ثان صنعه سانشيز عندما قام بمجهود فردي رائع من منتصف الملعب ومرر كرة على طبق من ذهب الى الدولي التشيكي توماس روزيتسكي الذي سددها زاحفة من داخل المنطقة على يمين الحارس غرين (65). ونزل كوينز بارك رينجرز بكل ثقله بحثا عن تقليص الفارق وحصل على ركلة جزاء اثر عرقلة جونيور هولييت داخل المنطقة من طرف المدافع الفرنسي ماتيو ديبوشي فانبرى لها هدافه تشارلي اوستين بقوة داخل المرمى (79). وتابع كوينز بارك رينجرز ضغطه في محاولة لاقتناص هدف التعادل في ظل تراجع لاعبي المدرب الفرنسي ارسين فينغر، لكن دون جدوى ليتعرض الفريق الى خسارته التاسعة على التوالي خارج قواعده. .



واستعاد ليفربول نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الثلاث الاخيرة (تعادلان وخسارة)، عندما اقتنص فوزا غاليا على حساب مضيفه بيرنلي بهدف وحيد سجله نجمه رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 62 اثر انفراد بالحارس توم هيتون بعدما كسر مصيدة التسلل اثر كرة خلف الدفاع من الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو.



وصعد ليفربول الى المركز التاسع برصيد 25 نقطة مقابل 15 نقطة لبيرنلي التاسع عشر قبل الاخير.



وقاد الدولي الايسلندي جيلفي سيغوردسون فريقه سوانسي سيتي الى فوز صعب على ضيفه استون فيلا بهدف ويحد سجله من ركلة حرة مباشرة في الزاوية اليسرى البعيدة (13).



وانتزع ستوك سيتي فوزا ثمينا من مضيفه ايفرتون بهدف وحيد سجله الاسباني بويان كركيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 38.



وخسر سندرلاند امام هال سيتي بهدف لادم جونسون (1) مقابل هدفين للاوروغوياني غاستون راميريز (33) والويلزي جيمس شيستر (51) والكرواتي نيكيتشا ييلافيتش (90).

