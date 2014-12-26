فان غال : لقب الدوري لا يزال هدفاً لنا

شدد المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد لويس فان غال على أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ما زال من أهدافه لهذا الموسم رغم أن فريقه يتخلف بفارق 10 نقاط عن تشيلسي المتصدر بعد مرور 17 مرحلة.

ويأتي تفاؤل فان غال الذي أعلن عقب استلامه منصبه هذا الصيف أن عملية بناء الفريق تستغرق 3 أعوام بعد الموسم المخيب الذي اختبره مع سلفه الاسكتلندي ديفيد مويز، بعد أن شهد "الشياطين الحمر" انتفاضة في الأسابيع الأخيرة ما سمح له بتناسي أسوأ بداية له منذ موسم 1986-1987.

ويدخل يونايتد إلى مباراته مع ضيفه نيوكاسل مساء اليوم الجمعة على خلفية ستة انتصارات متتالية وتعادل في المراحل السبع الأخيرة ما سمح له بشق طريقه إلى المركز الثالث واستعادة الأمل بإمكانية المنافسة على اللقب.

"هدفنا أن نصبح أبطالا في نهاية الموسم لم يتغير"، هذا ما قاله المدرب الهولندي الذي قاد منتخب بلاده إلى المركز الثالث في مونديال البرازيل 2014، مضيفا "ما زال دائما (هدف الفريق) أن نكون في المركز الأول".

وأنفق فان غال 150 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف الماضي من أجل تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد، ويبدو أن هذه التعاقدات بدأت تعطي ثمارها بعد البداية الصعبة ما دفع بالمدرب الهولندي إلى القول إن بإمكان فريقه تحقيق أفضل من الهدف الذي وضعه مجلس الإدارة وهو احتلال المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وختم مدرب أياكس وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق، قائلا: "مع اللاعبين والطاقم بأكمله، نحن نحاول تحقيق أكثر مما يتوقعون (مجلس الإدارة)".