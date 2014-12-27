الإصابة تهدد بإبعاد دي ماريا عن مباراة توتنهام

سينتظر مانشستر يونايتد معرفة نتائج فحوص أجريت للجناح انخيل دي ماريا لتحديد فرصه في المشاركة أمام توتنهام يوم الأحد بعدما أصيب الدولي الأرجنتيني في الحوض خلال التدريب.





وتعرض دي ماريا للاصابة يوم الاربعاء واستبعد من مباراة انتصر فيها يونايتد 3-1 على ضيفه نيوكاسل اليوم الجمعة في الدوري الانجليزي الممتاز.





وكان اللاعب قد عاد لتوه من اصابة في عضلات الفخذ الخلفية وشارك في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع استون فيلا الاسبوع الماضي.





وقال المدرب لويس فان جال "في آخر جلسة مران غادر دي ماريا تدريبات الاحماء."





وتابع "شعرنا ببعض الدهشة لانه كان يتدرب بشكل جيد جدا.. الان سننتظر نتائج الفحوص."





لكن يونايتد حصل على أنباء طيبة بشأن اصابات أخرى من بينها ثنائي الوسط البلجيكي عدنان يانوزاي ومروان فيلايني وماركوس روخو ودالي بليند.





واضاف فان جال "كل المصابين بدأوا في العودة."





وتابع "لكنها عودة متأخرة قليلا نظرا لاننا سنخوض مباريات كثيرة في غضون أسبوع لكنهم بدأوا في العودة وخلال أسبوعين سيعود الكثير من اللاعبين."





واستطرد "يانوزاي مريض. أصاب فيروس الكثير من اللاعبين لكنه كان الأكثر تأثرا. وأيضا فيلايني .. أعتقد أنه فيروس بلجيكي " وأردف: "هل سيكون جاهزا لمباراة توتنهام؟ الاجابة لا فهو مريض"



