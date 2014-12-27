تشيلسي يعلن انتقال توريس إلى ميلان

أعلن تشيلسي اللندني الممتاز اليوم أن انتقال المهاجم الإسباني فرناندو توريس لميلانو على سبيل الإعارة سيصبح انتقالا نهائيا الشهر المقبل.

وكان النبأ بمثابة مفاجأة كبيرة لأن جيرمان بورجوس مساعد مدرب أتليتكو مدريد قال في وقت سابق هذا اليوم إن توريس في طريقه للعودة لنادي طفولته.

وقال بورجوس عن الصفقة "الصفقة على وشك الاكتمال ونحن ننتظر بقية الإجراءات.. سيكون إضافة مهمة جدا للفريق في النصف الثاني من الموسم."

وأعلن تشيلسي نبأ انتقال توريس لميلانو بشكل نهائي في موقعه على الانترنت.و

وقال تشيلسي "انتقل المهاجم لميلانو على سبيل الإعارة لمدة عامين في أغسطس وفي الخامس من يناير سيكمل انتقاله بشكل نهائي للنادي الإيطالي.

وأضاف "يشكر نادي تشيلسي فرناندو على خدماته خلال المواسم الاربعة الماضية ويتمنى له الأفضل في المستقبل."

وانضم توريس الى تشيلسي في صفقة قياسية بريطانية قيمتها 50 مليون جنيه استرليني (77.75 مليون دولار) في يناير 2011 قادماً من ليفربول ورغم مشواره المتعثر في النادي اللندني إلا أنه ساعده على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2012 والدوري الأوروبي في العام التالي.



