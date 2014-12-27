رونالدو يهاجم مورينهو عن طريق أنشيلوتي

رغم فوزه بأربعة ألقاب في 2014 من بينها لقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا يطمح مهاجم ريال مدريد المتألق كريستيانو رونالدو إلى تحقيق المزيد من التألق والإنجازات في العام المقبل.

وأحرز رونالدو 51 هدفا في 47 مباراة في الموسم الماضي وسجل رقما قياسيا بإحرازه 17 هدفا في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا عندما عزز ريال رقمه القياسي بالفوز ببطولة أوروبا عشر مرات إضافة إلى كأس ملك إسبانيا.

وفي الموسم الحالي واصل النجم البرتغالي تألقه عندما فاز فريقه بلقب كأس السوبر الأوروبية وبكأس العالم للأندية محرزا 32 هدفا في 25 مباراة في كل المنافسات.

وأحرز رونالدو 25 هدفا في 14 مباراة بالدوري الإسباني وهذا رقم قياسي في إسبانيا وهو عاقد العزم أيضا على تحطيم الرقم القياسي للتهديف في موسم واحد في الدوري الإسباني الأول وهو 50 هدفا الذي سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في موسم 2011-2012.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة أس الرياضية اليوم السبت قال رونالدو (29 عاما) "نحلم أن يكون 2015 مثل 2014 أو حتى أفضل."

وأضاف رونالدو قوله "من الممكن تحقيق ذلك لأن ريال مدريد دائما مرشح للفوز بالبطولات التي ينافس فيها.. نملك روح الفريق التي يمكن أن تساعدنا على الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب وسنقاتل حتى النهاية لتحقيق ذلك."

وأرجع رونالدو سبب نجاحات الريال في الآونة الأخيرة إلى تولي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينهو في نهاية موسم 2012-2013.

وقال رونالدو "المدرب في غاية الأهمية.. إنه مدرب كبير وشخص عظيم ونحن جميعا سعداء بوجوده.. نحن أسرة متحدة وسنحاول تقديم نجاحات أفضل مما قدمنا في 2014."

وينافس رونالدو أيضا على جائزة أفضل لاعب في العالم إلى أن فاز بها في العام الماضي إلى جانب ميسي وحارس المرمى الألماني الدولي مانويل نوير.