بالاس يقيل وانورك بعد خسارته أمام ساوثامبتون

قال نادي كريستال بالاس المنافس في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم في بيان إنه استغنى عن خدمات مدربه نيل وارنوك اليوم السبت بسبب تراجع النتائج، بعد أن حقق الفريق فوزاً وحيداً خلال 12 مباراة.

وتراجع كريستال بالاس إلى منطقة الهبوط إثر هزيمته في عقر داره 3-1 أمام ساوثامبتون أمس الجمعة.

وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة من 18 مباراة يحتل بها المركز 18 بين فرق البطولة العشرين في أعقاب ثلاث هزائم وثلاثة تعادلات في آخر ست مباريات.

وبهذا أصبح وارنوك الذي عين في أغسطس الماضي أول مدرب يفقد وظيفته في دوري إنجلترا في الموسم الحالي.

وقال بيان النادي اللندني "يستطيع نادي كريستال بالاس لكرة القدم أن يؤكد اليوم إعفاء نيل وارنوك من مهامه كمدرب للفريق الأول."

وأضاف البيان "يود النادي أن يقدم الشكر إلى نيل على كل ما بذله من جهد خلال الأشهر الأربعة الماضية."

وآخر فوز حققه كريستال بالاس كان على حساب ليفربول في 23 نوفمبر الماضي.

وسبق لوارنوك (66 عاما) الإشراف على تدريب 13 فريقا مختلفا خلال مسيرة حافلة بدأت قبل نحو 35 عاما.