مدرب الصين: لسنا مرشحين لحمل لقب آسيا

قلل مدرب منتخب الصين لكرة القدم الفرنسي آلان بيران من حظوظ فريقه في المنافسة على لقب كأس آسيا التي تستضيفها أستراليا من 9 إلى 31 يناير 2015.

وقال بيران ردا على سؤال لـ"فرانس برس" اليوم السبت في غوانزو بعد إعلان التشكيلة "لسنا مرشحين، ولا نملك أفضل الفرص للمنافسة على اللقب".

وحجزت الصين بطاقتها الى النهائيات الآسيوية بصعوبة بالغة وتقدمت على لبنان بفارق الأهداف فقط إثر ركلة جزاء متأخرة في المباراة التي فازت فيها على العراق 3-1 في مارس الماضي.

وقد تعاقد الاتحاد الصيني مع بيران مدرب ليون الفرنسي السابق خلفا للإسباني خوسيه انطونيو كاماتشو.

وتابع بيران "آمل أن تسهم الجهود التي بذلها اللاعبون في الأشهر القليلة الماضية من الإعداد وروح الفريق الواحد لهذه المجموعة بتخطي الدور الاول".

وتلعب الصين في المجموعة الثانية التي تضم ايضا اوزبكستان والسعودية وكوريا الشمالية.

وسيكون زهينغ زهي افضل لاعب اسيوي لعام 2013 والفائز مع غوانغجو ايفرغراندي بلقب دوري ابطال اسيا في النسخة قبل الاخيرة ابرز لاعبي المنتخب الصيني.

وسبق لقائد المنتخب الصيني ان لعب ثلاثة مواسم في صفوف تشارلتون اتلتيك الانكليزي وموسما مع سلتيك الاسكتلندي قبل ان ينضم الى غوانغجو ايفرغراندي.

ولا يملك منتخب الصين سجلا مهما في البطولة الآسيوية حيث لم يسبق أن أحرز لقبها حتى الآن، كما ان استعداداته لا تبشر كثيرا حيث حقق فوزين فقط في المباريات الودية الست التي خاضها استعدادا للبطولة.