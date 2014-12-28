سيدني بلا انتصار بعد 10 جولات من الدوري الأسترالي

لقي وسترن سيدني وندررز بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم خسارته السابعة في الدوري الأسترالي بسقوطه اليوم الأحد أمام ويلينغتون فينيكس صفر-1 في المرحلة العاشرة.

وفشل بطل آسيا بالتالي في تحقيق أي فوز هذا الموسم حيث تعادل أيضا في ثلاث مباريات ليحتل المركز العاشر والأخير بثلاث نقاط فقط، بفارق 26 نقطة عن بيرث غلوري المتصدر.

وكان وسترن سيدني أول فريق أسترالي يحرز لقب بطل دوري أبطال آسيا الموسم الماضي على حساب الهلال السعودي بعد أن تغلب عليه ذهابا 1-صفر في سيدني وتعادل معه سلبا في الرياض، كما شارك في بطولة العالم للأندية في الشهر الحالي.