شوماخر بحاجة إلى وقت طويل للشفاء من إصابته

قالت مديرة أعمال بطل فورمولا 1 السابق مايكل شوماخر إن البطل السابق الفائز باللقب العالمي سبع مرات يواجه مرحلة "كفاح طويل" للتعافي مع حلول الذكرى الأولى لحادث إصابته في مضمار تزلج على الجليد.

وألقت كلمات المسؤولة سابينه كيم بظلال من الشك بعدما قال تقرير صحفي إن شوماخر يحقق تقدما ويتعرف على ما حوله.

وقالت كيم لـ"رويترز" في اتصال هاتفي "نحتاج لوقت طويل. سيكون وقتا طويلا وكفاحا شاقا، إنه يحقق تقدما يلائم خطورة الحالة."

وتعرض شوماخر لإصابات خطيرة في الرأس في حادث تزلج بجبال الألب الفرنسية في 29 ديسمبر 2013. وأفاق البطل السابق من غيبوبة في يونيو وغادر المستشفى في سبتمبر.

وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان اليوم قال فيليب شتريف وهو بدوره سائق فورمولا 1 سابق إن شوماخر "لم يستعد بعد القدرة على الكلام" لكنه "رغم ذلك بدأ يتعرف على ما حوله."

وقال شتريف الذي وصفته الصحيفة بأنه صديق قديم لشوماخر إنه حصل على المعلومات من اتصال مع كورين زوجة شوماخر ومن طبيبه الجراح جيرارد سايلانت الذي يعرفه منذ أصيب شتريف نفسه في حادث سباق في 1989.

لكن كيم قالت إن شتريف ليس مقربا من شوماخر وإن مزاعمه عن اتصال بينه وبين زوجة شوماخر والطبيب "غير حقيقية."

وأضاف "لا يمكنني تأكيد التقرير. بوسعي فقط التأكيد بأني لا أعرف من أين حصل السيد شتريف على معلوماته لأنه ليس مقربا منا ولم يكن كذلك."

وترك شوماخر الفائز في 91 سباقا ببطولة العالم لفورمولا 1 الرياضة العام الماضي بعد ثلاثة مواسم مخيبة مع مرسيدس أعقبت عودته من الاعتزال في 2006.

