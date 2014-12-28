قمة توتنهام ومانشستر يونايتد تنتهي سلبية

أجبر توتنهام ضيفه مانشستر يونايتد الثالث على التعادل السلبي، اليوم الأحد، في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 36 نقطة محتفظا بمركزه خلف تشلسي المتصدر، ومانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب.

وأشرك مدرب مانشستر يونايتد الهولندي لويس فان غال بالمهاجم الكولومبي راداميل فالكاو إلى جانب الهولندي الآخر روبن فان بيرسي، وخلفهما واين روني في خط الهجوم، فحصل الفريق على فرص عدة من دون أن يتمكن من التسجيل.

وبقي الجناح الأرجنتيني انخل دي ماريا في قائمة الغائبين بسبب الإصابة، إضافة إلى غياب البلجيكي مروان الفلايني وعدنان يانوزاي بسبب إصابتهما بفيروس.

وهو التعادل الثاني لمانشستر يونايتد في آخر تسع مباريات، إذ إنه بعد فوزه في ست مباريات على التوالي تعادل مع استون فيلا 1-1 قبل أن يستعيد نغمة الفوز أول من أمس الجمعة على حساب ضيفه نيوكاسل 3-1.

بدوره، رفع توتنهام رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس مؤقتا، وهو كان فاز بمبارياته الثلاث السابقة.

حفلت المباراة بالعديد من الفرص للطرفين، وكان صاحب الأرض الأخطر في الدقائق الأخيرة، حيث انطلق بهجمة مرتدة في الدقيقة 83 مرر على إثرها هاري كاين كرة في الجهة اليسرى للمنطقة إلى راين ماسون الذي أطاح بها فوق المرمى، مهدرا فرصة قيادة فريقه إلى الفوز الرابع على التوالي.

وكان فان غال انتقد برنامج مباريات الدوري، معتبرا أنه لا يستطيع تجهيز فريقه للعب مباراة ثانية في غضون 48 ساعة، فضلا عن أنه سيخوض مباراة ثالثة في الأول من العام المقبل.

كما انتقد مدرب سندرلاند الأوروغوياني غوستافو بويت إقامة مباريات الدوري الإنجليزي في عطلة الأعياد.