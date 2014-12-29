أنشيلوتي: مواجهة ميلان أعادت لي ذكريات لا أنساها

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا لكرة القدم، أنه سعيد بمواجهة ميلان الإيطالي على كأس تحدي دبي، غدا الثلاثاء، والذي يملك معه الكثير من الذكريات الجميلة لاعبا ومدربا.

وقال أنشيلوتي الذي سبق أن لعب مع ميلان بين عامي 1987 و1992، ثم أشرف على تدريبه من 2001 حتى 2009، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الاثنين، للحديث عن المباراة الودية غدا على استاد ذا سيفنز في دبي "نعم ستكون مواجهة خاصة بالنسبة لي. أمتلك تاريخا كبيرا وطويلا مع ميلان، وعلاقتي معه جيدة ولم تنقطع، كما أن مدربه فيليبو اينزاغي كان لاعبا في فريقي، وسيكون الغد يوما مميزا في كرة القدم، حيث تجمع المباراة مدربا مع لاعبه السابق".

وتابع "رغم أن المباراة مع ميلان ودية فإنها ستكون قوية، كونها تجمع بين ناديين كبيرين وأكثر حصدا للبطولات على مستوى أوروبا والعالم، لذلك فإنها ليست مجرد مباراة ودية فحسب، بل مناسبة كروية كبيرة تستحق الاهتمام والمتابعة من قبل عشاق ومتابعي كرة القدم الجميلة".

وأوضح أنشيلوتي "نحن في ريال مدريد نتعامل مع المباراة بالأهمية المطلوبة، وأتمنى أن تكون المواجهة بحجم وقامة الفريقين اللذين يمثلان مدرستين مميزتين على صعيد كرة القدم".

وتحدث أنشيلوتي عن المنافسة في دوري أبطال أوروبا وقدرة ريال مدريد على الاحتفاظ بلقبه قائلا "نحن كفريق نعمل على تقديم مستويات وإحراز نتائج أفضل، وأعتقد أن الفريق يسير على نفس النهج والعطاء الذي قدمه في الموسم الماضي، ولن نتراجع عن أهدافنا وطموحاتنا، لأننا اعتدنا على العمل لإحراز كل بطولة نشارك فيها، ولا أعرف ما إذا كان تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي ممكنا أم لا، ولكن سنحاول مثل أي بطولة أخرى ندخلها طامحين بتحقيق الفوز لنثبت للعالم أننا الأفضل".

وأشار أنشيلوتي الذي لم يسبق له أن درب منتخب إيطاليا إلى أنه لا يفكر حاليا في الإشراف على "الآزوري" ، بل البقاء في ريال مدريد لأطول فترة ممكنة بقوله "طموحي أن أبقى في ريال مدريد، وسأبذل قصارى جهدي مع هذا الفريق الرائع، أنا سعيد مع الفريق، وأتمنى الاستمرار معه لفترات طويلة، كل شيء في ريال مدريد جميل".

وكشف أن "الألماني سامي خضيرة لن يغادر ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، شائعة رحيله إلى ناد آخر غير صحيحة، والجهاز الفني متمسك باللاعب، وسنعمل لتجديد عقده قريبا".