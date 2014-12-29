زيكو يخرج عن صمته: كارثة ألمانيا ليست صدفة

اعتبر أسطورة كرة القدم البرازيلية زيكو أن إقصاء منتخب بلاده البرازيل من الدور نصف النهائي لمونديال 2014 لم يكن صدفة بل نتيجة منطقية للتراجع التدريجي منذ سنوات.

وأوضح زيكو في تصريحات لوسائل الإعلام البرازيلية اليوم الاثنين "الناس يتحدثون عن الخسارة 1-7 (أمام ألمانيا في نصف النهائي) كأنها صدفة ولكنها لم تكن كذلك".

وأضاف زيكو في تصريح لصحيفة "أو غلوبو": "الحقيقة، هي أن المنتخب البرازيلي لم يظهر بمستواه الحقيقي في النسخ الثلاث الأخيرة لنهائيات كأس العالم".

وتابع زيكو النجم السابق صاحب الرقم 10 في السيليساو سنوات 1970-1980 والذي يشرف حاليا على تدريب فريق غوا الهندي: "طالما يواصل الناس في الاعتقاد بأن الخسارة كانت من قبيل صدفة، فلن يتغير أي شيء. ليس من الممكن أن يستمروا في الاعتقاد مثلا بأن اللاعبين البرازيليين في الخارج سيأتون إلى المنتخب وسيجدون الحلول لكل شيء، يجب أن نعطي الكثير من الاهتمام للاعبين الذين يلعبون في البرازيل وإلى كرة القدم التي نمارسها في البلاد".

ومنيت البرازيل بخسارة مذلة في دور الأربعة 1-7 أمام ألمانيا التي توجت لاحقا باللقب.

ويعود اللقب العالمي الأخير للبرازيل إلى عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.