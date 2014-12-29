مورينهو: الحكام يحاولون إيقاف مسيرة تشيلسي

بدا المدرب التشيلي لمانشستر سيتي مانويل بيلليغريني غاضبا من لاعبيه حتى إنه اتهمهم بالتراخي، بعد أن فرطوا بتقدم حامل اللقب على ضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين وسمحوا له بإدراك التعادل 2-2 أمس الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان الأحد يوم التعادل بامتياز، إذ اكتفى كل من ثلاثي الصدارة تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بنقطة بعد تعادل الأول مع ساوثمبتون 1-1 والثاني مع بيرنلي والثالث مع توتنهام صفر-صفر.

وفرط سيتي بفرصة تقليص الفارق الذي يفصله عن تشيلسي المتصدر إلى نقطة واحدة، فهو كان في طريقه للحصول على النقاط الثلاث بإنهائه الشوط الأول متقدما بهدفين للإسباني دافيد سيلفا والبرازيلي فرناندينيو لكن بيرنلي قلص الفارق في بداية الشوط الثاني ثم خطف التعادل في الدقائق الثماني الأخيرة من اللقاء، حارما رجال بيلليغريني من فوزهم العاشر على التوالي.

ولم يكن المدرب التشيلي سعيدا على الإطلاق بأداء لاعبيه في الشوط الثاني وقد اتهمهم بالتراخي قائلا: "ربما اعتقدنا أن المباراة انتهت بعد تقدمنا 2-صفر لكن المباراة لا تنتهي إلا مع الصافرة النهائية. كان بإمكاننا أن نواصل على الوتيرة ذاتها (التي كان عليها الفريق في الشوط الأول)".

وتابع "في كرة القدم، النتيجة قد تحسم بكرتين. في بداية الشوط الثاني، بيرنلي سجل هدفا من تسلل واضح وبعدها سجل الثاني من متابعة. لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول لكن من الواضح أننا لم نحافظ على الوتيرة التي كنا عليها في الشوط الأول. في الشوط الثاني، سجلوا هدفا بشكل مبكر وهذا الأمر كان مهما للغاية بالنسبة لهم لأنه منحهم ثقة كبيرة".

وبرغم هذه النتيجة المخيبة، فإن بيلليغريني كان واثقا من قدرة فريقه على الاحتفاظ باللقب بقوله: "بالطبع كنا أمام فرصة للحصول على نقطتين إضافيتين لكنها ليست أكثر من ذلك. تنتظرنا مرحلة الإياب بأكملها. أنهينها الذهاب وفي رصيدنا 43 نقطة وهذه نتيجة جيدة. بعد التقدم 2-صفر، تشعر بخيبة خسارة نقطتين لكن تنتظرنا مرحلة الإياب بأكملها (19 مباراة) لمعرفة هوية الفريق الأفضل".

وبدوره، لم يكن مدرب تشيلسي البرتغالي جوزيه مورينهو راضيا عن التحكيم في مباراة فريقه مع مضيفه القوي ساوثمبتون، معتبرا أن الحكم أنتوني تايلور حرم الإسباني سيسك فابريغاس من ركلة جزاء في الشوط الثاني حين كان التعادل 1-1 سيد الموقف وأنه لم يكتف بذلك بل رفع بوجهه البطاقة الصفراء بعدما اتهمه بالتمثيل داخل المنطقة.

وأظهرت الإعادة أن فابريغاس لم يمثل سقوطه داخل المنطقة بل كان هناك احتكاك بينه وبين ماثيو تارغيت ما دفع مورينهو إلى الحديث عن مبالغة من قبل الحكام في رفع البطاقة الصفراء بوجه لاعبي النادي اللندني بداعي التمثيل داخل المنطقة، مستذكرا ما حصل مع مهاجمه الإسباني الآخر دييغو كوستا في المرحلة الافتتاحية أمام بيرنلي.

"لماذا لم تحتسب ركلة جزاء؟"، هذا ما تساءله مورينهو، مجيبا: "لأن الحكم ارتكب خطأ. الناس يرتكبون الأخطاء. لقد ارتكب خطأ. خطأ كبيرا لكنه خطأ. أعتقد أن ما حصل يعتبر نتيجة حملة. في المباراة الأولى (ضد بيرنلي)، حصل دييغو (كوستا) على بطاقة صفراء وكان الأجدر بالحكم أن يطرد المدافع ويمنحنا ركلة جزاء في بيرنلي".

وواصل "وبعد أشهر، حصل فابريغاس على بطاقة صفراء. العقوبة المزدوجة (أي حرمان الفريق من ركلة جزاء ومنح لاعبه بطاقة صفراء) أمر لا يحتمل. لو احتسبت ركلة الجزاء لفزنا بالمباراة على الأرجح لكن عوضا عن ذلك لا تحصل على ركلة جزاء وتنال بطاقة صفراء".

وسئل مورينهو عن موفقه من الاتهام الذي وجهه نظيره في وست هام يونايتد سام الاردايس إلى لاعبي الـ"بلوز" بأنهم يسقطون بسهولة في منطقة جزاء الخصم على غرار ما حصل مع مدافعهم الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش في تلك المباراة التي انتهت بفوز رجال المدرب البرتغالي 2-صفر قبل ثلاثة ايام.

وجاء رد البرتغالي: "لا اعلم، لكن بعد المباراة ضد وست هام - مباراة جيدة وطبيعية - قام (الاكوادوري اينر) فالنسيا بالتمثيل في نهاية المباراة وسام يتحدث عن ايفانوفيتش!... لماذا؟".

وتطرق مورينهو الى ما سماه "حملة" ضد تشيلسي، قائلا: "إنها ليست ضدي لأني لست في أرضية الملعب، بل ضد تشيلسي، نعم ضد تشيلسي. هل تريدون مني أن أطلعكم على أهم أمرين حصلا معي في مباريات فريقي؟ كان بالإمكان أن يتواجد لاعبا فريقي (البرازيلي) فيليبي لويس (ضد هال سيتي) و(البلجيكي) ادين هازار (ضد ستوك سيتي) في المستشفى مع كسر في ساقيهما".

وتطرق المدرب البرتغالي إلى أداء فريقه في النصف الاول من الموسم الذي يستهله في اليوم الأول من 2015 بمواجهة جاره توتنهام في "وايت هارت لاين"، قائلا: "تشيلسي يلعب بشكل جيد جدا منذ بداية الموسم. نحن في صدارة الدوري لأننا نستحق ذلك. أنا سعيد جدا بلاعبي فريقي".