هودسون يطالب الإنجليز بالجدية قبل أمم أوروبا

وجه روي هودسون مدرب إنجلترا رسالة تبعث على التفاؤل لجماهير البلاد بمناسبة العام الجديد وتمنى من فريقه "المنافسة بجدية" على لقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2016.

ورغم الخروج المخيب للآمال من دور المجموعات في كأس العالم بالبرازيل الصيف الماضي يشعر هودسون بحماس بشأن صحوة الفريق في الفترة الأخيرة.

ونقل موقع الاتحاد الإنجليزي على الإنترنت عن هودسون قوله اليوم الاثنين "أتطلع لمشاهدة الفريق وهو يتأهل إلى بطولة أوروبا 2016."

وأضاف "أريد مواصلة تقديم دوري في مساعدة اللاعبين ودفعهم نحو الطريق الذي يسيرون عليه، طريق التحسن في كل نواحي اللعبة وأتمنى أن يتمكن الفريق من المنافسة بجدية عند الوصول إلى فرنسا."

وتتصدر إنجلترا المجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية بسجل مثالي كما أنها حققت ستة انتصارات متتالية منذ الخروج المبكر من كأس العالم.

وقال روي "أتطلع للمباريات التي سنخوضها وأتمنى الاستمرار في الانتصارات. كما أتطلع أيضا لمشاهدة الفريق وهو يتأهل إلى فرنسا."

وأضاف "ما يهمني هو التطور المستمر بالنسبة لنا كي نصبح أفضل كفريق في نهاية 2015 عما كنا عليه في بداية العام."

وتابع "نحن فريق جيد الآن لكن نريد أن نصبح أفضل. الخبرات التي اكتسبناها على مدار هذا العام ستساعدنا كجهاز تدريبي ولاعبين."

وستكون المباراة القادمة لإنجلترا أمام ليتوانيا في مارس 2016 بالتصفيات الأوروبية على استاد ويمبلي.

لكن هودسون سيجتمع باللاعبين في نهاية يناير المقبل لمراجعة أداء الفريق في المباراة الودية الأخيرة التي فاز فيها على اسكتلندا وتحديد أهداف العام الجديد.