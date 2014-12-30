هاوارد يغيب عن إيفرتون شهراً ونصفاً

قال روبرتو مارتينيز، مدرب ايفرتون الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن تيم هاوارد، حارس مرمى الفريق، سيبتعد عن الملاعب لمدة تصل لستة أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق.

وتم استبدال الأميركي هاوارد بين الشوطين خلال المباراة أمام ستوك سيتي ضمن جولة عيد الميلاد يوم الجمعة الماضي، وغاب عن اللقاء الذي خسره الفريق أمام نيوكاسل يوم الأحد الماضي.

وأضاف مارتينيز للصحافيين "سيبتعد تيم لفترة تتراوح ما بين خمسة وستة أسابيع".

وتابع "أصيب في ربلة الساق اليسرى. من غير المعتاد حقا بالنسبة لحارس مرمى أن يصاب وهو يركل الكرة".

وذاد الإسباني جويل روبلز عن مرمى الفريق بعد غياب هاوارد البالغ من العمر 35 عاما.

وقال مارتينيز "أعتقد أن جويل كان هادئا للغاية أمام ستوك، وقدم أداء جيدا أمام نيوكاسل، إلا أننا سنقيم ما إذا كنا بحاجة لبديل أم لا".

ويحتل ايفرتون المركز 12 في جدول الترتيب عقب عروضه المتباينة في النصف الأول من الموسم الحالي.