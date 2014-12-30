ميلان يحرز كأس التحدي بفوزه على الريال

أحرز ميلان الإيطالي، لقب كأس تحدي دبي لكرة القدم بعد فوزه على ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا 4-2 اليوم الثلاثاء في استاد "ذا سفينز" في دبي.

وسجل الفرنسي جيريمي مينيز (24) وستيفان الشعراوي (31 و48) وجامباولو باتزيني (73) أهداف ميلان، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (35) والفرنسي كريم بنزيمة (84 من ركلة جزاء) هدفي ريال مدريد.

وتعد المباراة التي نظمتها طيران الإمارات المرتبطة بعقد رعاية مع الناديين وحضرها 40 ألف متفرج، تقدمهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، خير إعداد للطرفين قبل معاودة الدوريين الإسباني والإيطالي دورانهما من جديد بعد فترة راحة بسبب عطلة عيد الميلاد.

ويخوض ريال مدريد الذي أحرز لقب كأس العالم للأندية مؤخرا بفوزه في النهائي على سان لورنزو الأرجنتيني 2-صفر، مباراة قمة في ضيافة فالنسيا في 4 يناير المقبل ضمن الجولة السابعة عشرة من "ليغا".

أما ميلان فيستضيف ساسوولو في 6 يناير المقبل ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي الذي يحتل فيه المركز السابع برصيد 25 نقطة.

واستحق الفريق الإيطالي التتويج باللقب بعدما كان الطرف الأفضل، وعرف مدرب ميلان فيليبو اينزاغي كيف يوقف خطورة ريال مدريد الذي فضل مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي، الذي سبق أن درب اينزاغي نفسه عندما كان مدربا لميلان من 2001 حتى 2009، الإبقاء على أبرز نجومه الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل والألماني طوني كروس والكولومبي خاميس رودريغيز على مقاعد الاحتياط قبل أن يدفع بهم في الشوط الثاني.

وسجل ميلان هدفا مبكرا بعد خطأ فادح من خوسيه فرنانديز "ناتشو" في إرجاع الكرة إلى حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس ليخطفها مينيز الذي سدد الكرة في الشباك بطريقة فنية (24).

وسرعان ما عزز الشعراوي النتيجة بالهدف الثاني لميلان بتسديدة قوية من خارج المنطقة (31).

وقلص رونالدو الفارق بعدما خدع حارس مرمى ريال مدريد السابق وميلان حاليا دييغو لوبيز تماما (35)، إلا أن الشعراوي الذي تلقى تمريرة رائعة من اندريا بولي أعاد الفارق إلى سابق عهده بتسديدة في مرمى ايكر كاسياس الذي حل بديلا لنافاس (48).

وسجل ميلان الهدف الرابع عبر باتزيني (73) قبل أن يقلص ريال مدريد الفارق من خلال ركلة جزاء سددها بنزيمة بنجاح (84).