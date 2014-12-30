"كاس" تثبت عقوبة منع برشلونة من التعاقدات

رفضت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الثلاثاء، استئناف نادي برشلونة الإسباني وأكدت حرمانه من التعاقدات حتى كانون الثاني/يناير 2016 على خلفية مخالفته لعقود اللاعبين القصر.

وجاء في بيان لمحكمة التحكيم الرياضي كاس أنها رفضت الاستئناف المقدم من برشلونة، ومنعته من شراء اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية الذي يفتح في الأول من الشهر المقبل وأيضا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت فرض غرامة مالية على النادي الكاتالوني قدرها 450 ألف فرنك سويسري (نحو 455 الف دولار).

واعتبرت كاس أن برشلونة "خرق قوانين حماية اللاعبين تحت السن القانونية وتسجيلهم في أكاديميات كرة القدم".

وكان برشلونة لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي بعد أن منعه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من إجراء أي تعاقدات لفترتين متتاليتين من انتقالات اللاعبين بحجة مخالفته للوائح التعاقد مع اللاعبين الصغار.



وشكلت العقوبة صدمة في برشلونة حيث إن مدرسة اللاعبين الناشئين، لا ماسيا، قد خرجت الى الفريق الأول أهم اللاعبين ومنهم الارجنتيني ليونيل ميسي وتشافي واندرياس انييستا.

وبعد ان كابر برشلونة في البداية رافضا تقبل قرار العقوبة او المس ب"لا ماسيا"، عدل من خطابه في الاسابيع الاخيرة معترفا ب"اخطاء ادارية" حصلت، كما انه استفاد من تعليق الفيفا اواخر نيسان/ابريل الماضي قرار حرمانه من اجراء تعاقدات جديدة بانتظار قرار كاس حيث انفق قبيل بداية الموسم الحالي اكثر من 150 مليون يورو لضم لاعبين كالاوروغوياني لويس سواريز (81 مليون يورو) والكرواتي ايفان راكيتيتش (20 مليونا) والفرنسي جيريمي ماتيو (20 مليونا).



وبرغم ذلك فان فشل او اصابة عدد من اللاعبين المنضمين حديثا الى صفوف برشلونة قد ينعكس سلبا عليه في النصف الثاني من الموسم الحالي وفي النصف الاول الموسم المقبل بانتظار انتهاء العقوبة في كانون الثاني/يناير 2016، اذ ان الجناح البرازيلي دوغلاس لم يقنع حتى الان والمدافع البلجيكي توماس فيرمايلن كان مصابا طوال الوقت وخضع الى عملية جراحية ستبعده حتى الربيع المقبل على الاقل.



الا ان مدرب الفريق الكاتالوني ونجمه الدولي السابق لويس انريكه اكد ان برشلونة قادر على الحفاظ على مستواه والمنافسة على الالقاب حتى من دون الدخول في المركاتو حيث قال في منتصف الشهر الحالي "بالتأكيد، يمكننا تحمل القرار، ولما لا".



ويمكن لانريكه الاستفادة تدريجيا من عودة اللاعبين المعارين كدنيس سواريز او جيرار ديلوفيو، ما يعزز خيارته على دكة البدلاء.



وقد واجه برشلونة العديد من الازمات في الفترة الاخيرة ومنها ما يتعلق بصفقة ضم النجم البرازيلي نيمار من سانتوس قبيل انطلاق الموسم الماضي.



وفي اول تعليق له، رفض برشلونة قرار الابقاء على حظر ضم اللاعبين الذي فرضه الفيفا، واوضح في بيان له "انه، ومع احترامه الكلي للسلطات الرياضية، لا يوافق اطلاقا على قرار محكمة التحكيم الرياضي".



وإذ أشار الى أخطاء إدارية جزء منها يعود الى الصراع بين الفيفا والاتحاد الإسباني حول القوانين، اعتبر أن العقوبة "غير متناسبة ومفرطة".



وأوضح النادي الكاتالوني أنه "يدرس مختلف الخيارات القانونية المتاحة، ومنها احتمال اللجوء الى المحكمة الفدرالية السويسرية".

