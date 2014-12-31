فينغر يطالب بمعاقبة "الممثلين"

طلب الفرنسي ارسين فينغر مدرب أرسنال من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقاف اللاعبين الذين يتحايلون من أجل الحصول على مخالفات مثل الركلات الحرة أو ركلات الجزاء.

وثار الجدل مرة أخرى بشأن التحايل في الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرا بعد حصول ثلاثي تشيلسي المكون من سيساك فابريجاس ودييجو كوستا وويليان على إنذارات هذا الشهر بسبب ادعاء السقوط أرضا.

كما واجه جاري كاهيل وبرانيسلاف ايفانوفيتش ثنائي دفاع تشيلسي اتهامات من مدربين منافسين بادعاء السقوط فيما أشار البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يقود صاحب الصدارة إلى وجود مؤامرة ضد فريقه.

وأكد فينغر أن الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة ستكون عبر إجراءات يتخذها الاتحاد الإنجليزي ضد لاعبين يتضح أنهم يتحايلون للحصول على مخالفات.

وقال فينغر للصحفيين "أنا ضد التحايل للحصول على مخالفات. يجب علينا معاقبة هذا بعد المباراة. المشكلة ستكون في تحديد وجود تحايل واضح أم لا. هذه مشكلة كبيرة وفي بعض الأحيان لا يكون الأمر واضحا."

وأضاف "يجب معاقبة الحالات الواضحة فقط وليس التي يوجد فيها جدل. يجب إيقاف اللاعبين. لا أعلم لأي فترة. هذا يعتمد على الموقف. لست متخصصا في هذه النوعية من الأمور."

وتابع "لكن الطريقة الوحيدة التي سيتوقف فيها اللاعبون عن هذا هي عندما يشعرون بأنه من الممكن معاقبتهم. سواء كان أرسنال أو مانشستر يونايتد أو ليفربول أو تشيلسي. الجميع سواء."

ونفى فينغر تكهنات تشير الى اقتراب المهاجم الألماني لوكاس بودولسكي من الرحيل الى انترناسيونالي الإيطالي.

ووجد بودولسكي نفسه بعيدا عن التشكيلة الأساسية للفريق هذا الموسم بعدما شارك مرتين فقط منذ البداية لكن فينجر يرى ان انتقال المهاجم الالماني الى ايطاليا ليس وشيكا.

وقال المدرب الفرنسي "هذه مزحة. انترناسيونالي ليس جادا. انه مجرد حديث."

ويحتل أرسنال المركز الخامس في الدوري برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن ساوثامبتون صاحب المركز الرابع قبل مواجهة الفريقين غدا الخميس.

