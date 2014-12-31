لامبارد يشارك مع السيتي في آخر أيامه بإنجلترا

قال مانويل بليجريني مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فرانك لامبارد موجود في تشكيلة فريقه لمباراته المحلية المقبلة أمام سندرلاند غدا الخميس رغم أن عقد إعارته ينتهي في آخر ديسمبر الجاري.

ولامبارد معار من نيويورك سيتي الأمريكي منذ بداية الموسم الحالي بعد أن ترك تشيلسي اللندني في نهاية الموسم الماضي.

وقال بليجريني إن لامبارد سيكون جاهزا للاشتراك في مباراة سندرلاند رغم أن عقد الإعارة لم يتم تجديده بعد.

وقال بليجريني للصحفيين "إنه (لامبارد) ضمن تشكيلة الفريق لمباراة الغد. ويمكنه اللعب غدا.

وأضاف المدرب التشيلي قوله "قلت خلال ديسمبر إننا سنعرف ما يتم بالنسبة لمستقبل فرانك لامبارد. من المهم له البقاء معنا. اليوم هو نهاية ديسمبر وأمل أن تأتينا أخبار غدا."

وقال بليجريني أيضا "وعندما تتضح الصورة بالنسبة لفرانك سيكون بوسعنا الحديث بصورة اكبر عن ذلك لكني بالطبع اتمنى استمراره معنا حتى نهاية الموسم."

ويحتل سيتي المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وهو يأمل في تجاوز آثار تعادله المخيب للآمال 2-2 مع بيرنلي في الجولة الماضية عندما أهدر تقدمه بهدفين.

وأكد بليجريني أن فريقه لن ينشط كثيرا في سوق الانتقالات الشتوية في الشهر المقبل قائلا "لا أعتقد أننا سننشط بقوة.. هناك

قيود مالية (تتعلق بقواعد اللعب النظيف ماليا) وقيود على عدد اللاعبين."

