ليفربول يستعد لاستقبال "صفقة الشتاء"

أكد بريندان رودجرز مدرب ليفربول أن المهاجم دانييل ستوريدج سيعود للفريق في يناير كما ألمح إلى أنه لن يشترك بقوة في سوق الانتقالات من أجل حل المشاكل الهجومية الحالية لفريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت آخر مباراة لستوريدج مع ليفربول في أغسطس بعد إصابته في الفخذ أثناء وجوده مع منتخب إنجلترا وتأثر ليفربول بشدة في غيابه مع معاناته من أجل تسجيل الأهداف وثبات المستوى عقب بداية محبطة للموسم.

ومع فشل الوافد الجديد ماريو بالوتيلي في تسجيل أي هدف بالدوري ومعاناة ريكي لامبرت - أحد المنضمين الجدد قبل بداية الموسم أيضا - في تثبيت أقدامه في التشكيلة الأساسية ستكون عودة ستوريدج في غاية الأهمية لوصيف البطل الموسم الماضي.

وقال رودجرز للصحافيين اليوم الأربعاء "سيعود للبلاد في بداية يناير من أجل إنهاء برنامجه التأهيلي هنا."

وأضاف "أتمنى في وقت ما خلال يناير - من منتصفه إلى نهايته - يكون جاهزا للعب."

وأشرك رودجرز رحيم سترلينج في غير مركزه بقلب الهجوم خلال الأسابيع القليلة الماضية في محاولة لتكرار الأداء الرائع الذي قدمه ليفربول الموسم الماضي، لكنه قال إنه لا يتوقع انضمام أي لاعب جديد في يناير.

وقال "نظرتي الأولى تكون دائماً داخل الفريق. رأينا كيف تأقلمنا من أجل القيام بهذا العمل. ما زلت أعتقد أننا نمتلك لاعبين يستطيعون القيام بذلك لنا.

"لذلك لن يكون هناك الكثير من النشاط في يناير. تعاقدنا مع العديد من اللاعبين خلال الصيف ونشعر أن بوسعهم التطور وهؤلاء بدأوا الآن في التأقلم على الحياة هنا في ليفربول وعلى طريقة العمل.

"وظيفتي هي تدريب اللاعبين الموجودين الآن والعمل الاستفادة من الموهبة التي لديهم. هذا ما سنتطلع لفعله."

ويستضيف ليفربول - الساعي لتحقيق ثالث انتصار على التوالي في الدوري - ليستر سيتي غدا الخميس.

وسيلعب ليفربول من دون المدافع مارتن سكرتل بسبب الإيقاف لكنه سيرحب بعودة ديان لوفرين بعد تعافيه من إصابة في عضلات أعلى الفخذ.

وقال رودجرز "ديان يتدرب فقط خلال اليومين الماضيين. سنرى حالته اليوم ثم سنقرر من هنا".