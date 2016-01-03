رونالدو: أرغب بالعيش "ملكا" بعد الاعتزال

أكد مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالدو الأحد، إنه ينوي اللعب لـ"خمسة، ستة، سبعة، عشرة أعوام" أخرى لكنه يرغب في "العيش مثل الملك" في نهاية مسيرته الاحترافية.

وقال رونالدو صاحب الكرة الذهبية 3 مرات والذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ31 الشهر المقبل، في حديث لصحيفة "الموندو" الإسبانية نشرته مجلة "بابل"، إنه لا يرى نفسه مدربا أو مسؤولا وإنه ينوي "فعل ما يحلو لي" عقب اعتزاله في عالم الموضة أو مساعدة الأطفال.

وأضاف نجم ريال مدريد: "حياتي مرتبطة جدا بكرة القدم"، مضيفا: "لكنني لا أريد أن أعطي انطباعا بأنني أشتكي. لا. حياتي رائعة ولكن أعتقد أنني سأستمتع كثيرا عندما تنتهي مسيرتي الكروية وسيكون لدي الوقت لأفعل ما أحب".

وتابع: "على سبيل المثال: هذا السبت هناك مباراة في الملاكمة في لاس فيغاس، كنت أود أن أسافر مع عائلتي وأصدقائي لمشاهدتها، ولكن لا أستطيع لأنه ليس لدي الوقت. لا يمكنني الشكوى الآن لأنني أضحي بنفسي، بين هلالين مزدوجين. ولكن بعد ذلك، أريد أن أعيش مثل الملك".

واكد رونالدو انه يتوقع أن يعيش "حياة أخرى"، بعيدا عن كرة القدم، وقال "في البداية أعتقد أن ذلك سيكون صعبا بعض الشيء بالنسبة لي ولكن إذا سئلت اليوم عما اذا كنت أريد أن أصبح مدربا، فجوابي هو لا. لا مسؤولا في ناد أو رئيسا له"، مشيرا الى انه ينوي الاستمرار في الاستثمار على الخصوص في عالم الموضة.

واضاف: "منذ سن ال27 وانا اقوم بتطوير علامتي التجارية في الملابس وأريدها أن تستمر في التطور لأن كرة القدم ستنتهي في خمسة، ستة، سبعة، او عشرة اعوام".

ومن بين المشاريع الاخرى التي يقوم رونالدو بدراستها هي خلق مؤسسة للطفولة. وقال: "هذا شيء نحن بصدد دراسته، وبصراحة، هذا يعجبني (...). لست مضطرا للقيام بذلك ولكنني أشعر بأنني بحالة جيدة عندما أساعد الآخرين، قليلا أو كثيرا".

