فيدال ينتظر تمثيل برشلونة بعد انتهاء الإيقاف

أعرب الظهير الأيمن، اليكس فيدال، عن سعادته لانتهاء فترة الإيقاف، عن فريقه الجديد برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، لكي يبدأ مشواره معه بعد انتظار نحو ستة أشهر.

وتعاقد برشلونة الصيف الماضي مع اليكس فيدال، من إشبيلية ولاعب الوسط التركي اردا توران من اتلتيكو مدريد لكنه لم يتمكن من اشراكهما حتى مطلع العام الجاري بسبب العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي "فيفا" على الفريق الكاتالوني لمخالفته قواعد التعاقد مع اللاعبين صغار السن.

واللافت أن برشلونة حقق افضل موسم في تاريخه برغم حرمانه من التعاقدات لفترتين متتاليتين من انتقالات اللاعبين، حيث فاز باشراف المدرب لويس انريكي بالدوري والكأس في اسبانيا، ودوري ابطال اوروبا والكأس السوبر الاوروبية وكأس العالم للاندية.

وقال فيدال لمحطة برشلونة التلفزيونية: "اخيرا، انتهت العقوبة".

وانضم فيدال إلى برشلونة في صفقة قدرته بنحو 22 مليون دولار، ومن المتوقع ان تكون مشاركته الاولى ضد فريقه السابق اسبانيول الاربعاء في كأس اسبانيا.

وتابع: "لا أعرف متى سأخوض دقائقي الاولى، ولكن المدرب يعرف اننا كنا نتدرب منذ أشهر لكي نكون بأفضل حالة عندما يحتاج فيها الينا".

واضطر برشلونة الى التخلي عن صدارة الدوري لمصلحة اتلتيكو مدريد بعد تعادله السلبي مع اسبانيول، ولكن مشاركة فيدال وتوران ستضيفان اليه زخما قويا خصوصا انه يخوض 16 مباراة حتى نهاية فبراير المقبل.