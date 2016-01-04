فينغر: أرسنال يمتلك الخبرة لتحقيق لقب الدوري

تلقى أرسين فينغر مدرب أرسنال دفعة معنوية كبيرة، بعدما فاز على نيوكاسل يونايتد وبات يعتقد أن الفريق يملك الشخصية المناسبة لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب.



وفاز أرسنال خارج أرضه 1-صفر على نيوكاسل السبت الماضي، ليتصدر الدوري بفارق نقطتين على أقرب منافسيه، ويعتقد المدرب الفرنسي أن هذا الفوز يؤكد أن الفريق بات يملك المقومات التي سبق أن افتقدها في الماضي.



وأحرز أرسنال لقب الدوري لآخر مرة في 2004 وقبل عامين من انتقاله من ملعب هايبري إلى استاد الإمارات، وقال فينغر إن التشكيلة الحالية تملك الشخصية القادرة على استعادة أمجاد الماضي.



وقال فينغر لموقع أرسنال على الإنترنت: "أعتقد أن التشكيلة الحالية أكثر خبرة من أي تشكيلة أخرى، منذ انتقالنا إلى هذا الاستاد. في يومنا كنا نستطيع التفوق على أي فريق لكننا كنا نواجه بعض الصعوبات في المواقف الصعبة وهذا الأمر اختلف".



وأضاف: "كنا نتعرض لانتقادات في هذا الأمر وليس بسبب أسلوب لعبنا. الآن أصبح الفريق يملك الخبرة والإمكانيات.. ودائما يملك شخصية".



وتابع: "يجب القول إنه من الأمور المهمة في الفريق كيفية التعامل مع مثل هذه المباراة (أمام نيوكاسل). كان الأمر يتعلق بالجانب الذهبي بشكل أكبر من أي شيء آخر وكنا نقاتل ولم نشعر بالتوتر".



وتضم تشكيلة أرسنال بالفعل أكثر من لاعب صاحب خبرة سبق أن توج بالألقاب مع أندية أخرى مثل المدافع بير مرتساكر ومسعود أوزيل وأليكسيس سانشيز وبيتر شيك وأوليفييه جيرو.



ويتصدر جيرو قائمة هدافي أرسنال برصيد عشرة أهداف، ويعتقد أن الخبرة ستلعب دورا مهما في إمكانية إحراز لقب الدوري.



وقال جيرو مهاجم منتخب فرنسا: "حتى تكون بطلا فإني أدرك المطلوب ليتحقق ذلك فلقد سبق أن توجت بلقب مع مونبلييه. يحتاج الفريق إلى بعض الحظ وأحيانا لا يلعب الفريق بشكل رائع (لكنه يحتاج للفوز)".



وأضاف: "لدينا المزيج المناسب من اللاعبين الخبرة والشبان ويمنح اللاعبون الكبار الثقة للاعبين الأصغر ويكون بوسعهم قيادة الفريق".

