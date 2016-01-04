هيدينك: تشلسي يمكنه التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

قال جوس هيدينك، المدرب المؤقت لتشيلسي، إنه لا يزال بوسع فريقه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنهاء المسابقة ضمن فرق المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفاز تشيلسي خارج أرضه 3-صفر على كريستال بالاس، أمس الأحد، ليحقق انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم والأول تحت قيادة هيدينك الذي تولى المسؤولية خلفا لجوزيه مورينيو الشهر الماضي.

وتقدم تشيلسي إلى المركز الرابع عشر في الدوري متأخرا بفارق 13 نقطة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع ورفض هيدينك استبعاد فرصة فريقه في دخول المربع الذهبي رغم اعترافه بصعوبة الأمر.

وقال هيدينك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "يدرك الجميع أن الفريق يملك إمكانيات كبيرة لكن أحيانا الفريق البطل يميل إلى الشعور بالرضا عن النفس".

وأضاف: "عندما بدأت عملي قلت إنه من الناحية الحسابية يمكن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وسيمثل ذلك أمرا رائعا. الموقف صعب لأن هذه المسابقة أصبحت قوية جدا".

وتابع: "كل الفرق تستطيع الفوز على كل الفرق ولذلك سيكون من الصعب التقدم لكن طالما واصلنا اللعب بنفس الأداء (الذي قدمناه أمام كريستال بالاس) يمكننا الشعور بالسعادة وستأتي النتائج. لا تزال هناك فرصة لكن الطريق يبقى طويلا".

وسيخوض تشيلسي مباراته الأولى المقبلة في الدوري على أرضه أمام وست بروميتش ألبيون في 13 يناير الجاري.