ليفربول يضم الصربي غروييتش إلى صفوفه

بات الصربي ماركو غروييتش أول لاعب يتعاقد معه نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، تحت إشراف مدربه الألماني يورغن كلوب الذي تولى المهمة قبل أقل من ثلاثة أشهر.



وأعلن ليفربول الأربعاء، أنه وقع عقدا مع لاعب وسط منتخب صربيا تحت 21 عاما لمدة أربع سنوات، لكنه سيبقى مع فريقه رد ستار بلغراد حتى نهاية الموسم على ان يلتحق بالفريق الانكليزي في يوليو المقبل.



ولم يكشف ليفربول عن قيمة الصفقة، لكن يتردد أنها تصل الى 5ر7 مليون دولار.



وقال غروييتش (19 عاما) لموقع ليفربول في شبكة الانترنت: "انا متحمس جدا وفخور لأن اكون لاعبا في ليفربول واتلهف لبدء اللعب معه".



وتابع: "كنت افكر بكيفية التحسن في الفترة المقبلة ثم قررت المجيء الى هنا وبذل افضل ما يمكن"، مضيفا: "انا احب الجو في انفيلد وفي الملاعب الانكليزية الاخرى، كما ان الجمهور رائع. احب اللعب تحت الضغط لانه يجعلني اخرج افضل ما لدي، ولذلك انتقلت الى ليفربول".



وبدأ غروييتش مشواره مع رد ستار في 2013 وسجل له خمسة اهداف في 21 مباراة في الدوري الصربي هذا الموسم.



من جهته، قال كلوب الذي خلف الايرلندي الشمالي برندن رودجرز في اكتوبر الماضي: "نحن مسرورون جدا، فماركو موهبة كبيرة وقد تابعناه أكثر من مرة".



واوضح: "انه طويل وسريع وجيد من الناحية المهارية، وهو شاب ايضا، اي ان بامكانه التطور وهذا ما سيفعله".



وفاز ليفربول على مضيفه ستوك سيتي 1-صفر الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية لكرة القدم، وسيلعب في حال بلغ النهائي مع مانشستر سيتي او ايفرتون.



وكان كلوب المح الى انه قد يتعين عليه التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية وسط الازمة التي يعانيها في هذا الخط جراء الاصابات الكثيرة التي طالته.



ويغيب قلب الدفاع السلوفاكي مارتن سكرتل حتى فبراير المقبل، لاصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وقد لحق به التشيكي ديان لوفرين والعاجي كولو توريه بعد اصابة مماثلة في المباراة ضد ستوك سيتي، كما غاب قلب الدفاع الاخر الفرنسي مامادو ساخو امام ستوك لاصابة في ركبته.