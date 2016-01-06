مدرب روما: توتي ليس جاهزا للمشاركة في المباريات

قال رودي جارسيا مدرب روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إن فرانشيسكو توتي ليس جاهزا للعودة للمشاركة في المباريات بعد شفائه من إصابة في الفخذ أبعدته لمدة ثلاثة أشهر.

ولم يلعب قائد روما البالغ عمره 39 عاما منذ مشاركته أمام كاربي في أواخر سبتمبر الماضي، ولم ينضم لتشكيلة الفريق لمواجهة مضيفه كييفو غدا الأربعاء.

وقال جارسيا للصحافيين: "توتي لن يكون في التشكيلة لأنه ليس جاهزا بنسبة مئة في المئة".

وأضاف: "ما زال يعمل على زيادة معدل اللياقة البدنية لكنه اقترب من العودة وهذا هو الخبر الجيد. لن نغامر بإشراكه إذا لم يكن جاهزا. هو يتدرب بالفعل وسيشارك في التدريبات كاملة مع اللاعبين قريبا".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن رحيل خوان ايتوربي إلى بورنموث على سبيل الإعارة كان بسبب افتقاره للثقة بنفسه.

وتابع: "يحتاج حاليا إلى أن يثق في امكاناته. لا يزال صغيرا في السن وخبرته مع روما ستفيد مسيرته. سأتابعه عن قرب واتمنى له النجاح الذي يستحقه".

وقال جارسيا إن الهولندي كيفن ستروتمان الذي لم يلعب لنحو عام بسبب تجدد إصابته في الركبة يبلي بلاء حسنا "ذهنيا وبدنيا" حيث يواصل التعافي.

وأضاف: "سيتطلب الأمر بعض الوقت قبل أن يعود لتدريبات الفريق. لديه خطة للتعافي وليس سرا أنه في البداية سيلعب مع فريق الشبان".