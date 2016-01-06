"قيم" فيفا تمدد إيقاف فالك 45 يوما

قررت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تمديد إيقاف جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا اليوم الأربعاء، بينما تستعد لإصدار حكمها بخصوص اتهامات تتعلق بالاشتراك في الفساد خلال عملية بيع تذاكر نهائيات كأس العالم.

ونفى فالك ارتكاب أي خطأ في هذه القضية التي تعد ضمن عشرات القضايا المزعومة التي لطخت سمعة الفيفا في الأشهر الأخيرة. وأوصى محققون تابعون للجنة القيم أمس الثلاثاء بإيقاف فالك لمدة تسع سنوات عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم وتغريمه 100 ألف فرنك سويسري (حوالي 98 ألف دولار).

وقالت لجنة القيم في بيان اليوم الأربعاء إن رئيس الغرفة القضائية هانز يواكيم إيكرت أوقف فالك لمدة 45 يوما في انتظار الحكم النهائي في القضية بعد انتهاء إيقافه لمدة 90 يوما. وحصل فالك على إجازة مفتوحة من الفيفا في سبتمبر الماضي.

وكان بيني آلون - وهو لاعب كرة قدم إسرائيلي سابق - قال في مؤتمر صحافي في زيوريخ في سبتمبر الماضي إنه وافق في2013 على دفع أموال لفالك لضمان الحصول على حزمة تذاكر مميزة لكأس العالم2014 بالبرازيل.

وقال آلون إن الصفقة فشلت وإنه لم يدفع أي أموال في نهاية الأمر للمسؤول الكروي الرفيع الذي كان بمثابة المساعد الأول لسيب بلاتر رئيس الفيفا الموقوف.

وعوقب بلاتر بالإيقاف عن أي نشاط كروي لمدة ثماني سنوات.