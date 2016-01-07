بلاتيني يقرر الانسحاب من سباق انتخابات رئاسة الفيفا

نقلت صحيفة ليكيب اليومية الرياضية الفرنسية، عن ميشيل بلاتيني الرئيس الموقوف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قوله الخميس، انه سحب ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي "الفيفا".



وأضاف بلاتيني: "سحبت ترشحي. لا يمكنني بعد الآن (الاستمرار في المنافسة). لا أملك الوقت أو الوسائل للمضي قدما ورؤية من لهم حق التصويت والاجتماع بالناس ومنافسة الآخرين".



وأوقفت لجنة القيم بالفيفا في 21 ديسمبر الماضي بلاتيني - رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة - لمدة ثماني سنوات عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بالرياضة، وذلك إلى جانب سيب بلاتر رئيس المؤسسة. وتقدم بلاتيني بالتماس ضد القرار وأكد على انه لم يرتكب أي مخالفات.