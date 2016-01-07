دل بييرو مديرا عاما لريال مايوركا الإسباني

يستهل النجم الايطالي السابق اليساندرو دل بييرو مشواره الإداري في عالم كرة القدم مديرا عاما لنادي ريال مايوركا الاسباني "درجة ثانية" بحسب ما ذكرت شبكة سكاي سبورت الخميس.

وأشارت الشبكة إلى أن علاقة صداقة تربط بين دل بييرو (41 عاما) ونجم دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين السابق الكندي ستيف ناش الذي يملك النادي الإسباني.

وأضافت أن نجم يوفنتوس ومنتخب ايطاليا السابق سيعمل مديرا عاما في النادي الذي يشارك في الدرجة الاسبانية الثانية.

ويحتل مايوركا راهنا المركز 18 في دوري الدرجة الثانية، وتردد ان ناش ضمن مجموعة اشترت الحصة الوازنة في النادي قبل يومين.



