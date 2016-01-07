مانشستر يونايتد ينهي إعارة يانوزاي إلى دورتموند

سيعود الجناح البلجيكي عدنان يانوزاي إلى مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم، بعدما أنهى النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إعارته إلى بروسيا دورتموند الألماني.

ورحل اللاعب البالغ عمره 20 عاما في بداية الموسم، في محاولة للمشاركة أكثر في المباريات لكنه لعب أساسيا ثلاث مرات فقط مع الفريق الألماني.

وشارك يانوزاي في المجمل في 12 مباراة مع دورتموند ولم يدخل التشكيلة الأساسية في أي مباراة في الدوري. وكانت مباراته الأخيرة مع الفريق الألماني حين خسر أمام باوك سالونيكا في الدوري الأوروبي في العاشر من ديسمبر.

وقال يونايتد في موقعه على الإنترنت: "عدنان سيعود لتشكيلة الفريق الأول على الفور".

وشارك يانوزاي - الذي يمتد عقده مع يونايتد إلى 2018 - في 22 مباراة تحت قيادة المدرب لويس فان جال في موسم 2014-2015 وسجل هدف الفوز على أستون فيلا في الدوري هذا الموسم قبل الانتقال إلى دورتموند.

وتألق يانوزاي في مباراته الأولى في الدوري الانجليزي مع يونايتد عام 2013 وسجل هدفين ليقوده للفوز 2-1 على سندرلاند تحت قيادة المدرب ديفيد مويز.

ويحتل يونايتد المركز الخامس بفارق تسع نقاط عن أرسنال المتصدر بعد 20 مباراة، ويعاني فان جال من ضغط هائل من أجل قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد سلسلة من النتائج السيئة.