البرازيلي باتريك: أريد تمثيل اليابان

يرغب المهاجم البرازيلي باتريك لاعب نادي جامبا أوساكا المنافس الدوري الياباني لكرة القدم في الحصول على الجنسية اليابانية أملا في الانضمام إلى المنتخب الياباني والمشاركة معه في نهائيات كأس العالم المقبلة في 2018 في روسيا.

وكان باتريك (28 عاما) انضم إلى النادي الياباني في يوليو تموز من عام 2014 ولعب دورا محوريا في فوز الفريق بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي.

وحصل لاعبون ولدوا في البرازيل مثل ماركوس توليو تاناكا واليساندرو سانتوس وواجنر لوبيز وروي راموس على الجنسية اليابانية بالفعل ويقول باتريك إن السير على خطى هؤلاء اللاعبين سيساعده في تحقيق حلمه وهو اللعب في نهائيات كأس العالم.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن باتريك قوله اليوم السبت "إذا ما بقيت في اليابان لعامين آخرين فسيكون بوسعي التقدم للحصول على الجنسية اليابانية".



وأضاف اللاعب الذي وصل إلى اليابان في 2013 لدى تعاقده مع كاواساكي فرونتالي "وإذا ما استطعت المحافظة على أدائي فان الانضمام للمنتخب سيكون مسألة وقت فقط".

