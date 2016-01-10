زيدان: أعجبني سلوك لاعبي مدريد

أعرب مدرب ريال مدريد الجديد، وأسطورته السابقة الفرنسي زين الدين زيدان عن رضاه عن سلوك لاعبيه في أول مباراة رسمية يخوضونها بإشرافه وخرجوا فيها فائزين على ديبتورتيفو لا كورونيا بخماسية نظيفة.

وتألق في المباراة الجناح الويلزي غاريث بايل بتسجيله ثلاثية في حين أضاف الفرنسي كريم بنزيمة الهدفين الآخرين.

وقال زيدان: "عندما تفوز لا يمكن إلا أن تكون راضيا. أنا سعيد بهذه المباراة الأولى وبالأيام الأربعة الأولى لي خلال التمارين. ما أعجبني خلال هذه الفترة هو سلوك اللاعبين فليس من السهل الفوز بخمسة أهداف في مواجهة فريق مثل ديبيورتيفو".

وأضاف: "مهمة الإشراف على تدريب ريال مدريد تشكل تحديا كبيرا لكني أريد الاستمتاع بهذا التحدي. انها ليست سوى البداية، يجب المواصلة على هذا المنوال كما يتعين علينا التطور في مجالات مختلفة".

وكشف: "اعجبتني قدرتنا على السيطرة على مجريات اللعب واستغلال الفرص التي سنحت لنا، لكننا نستطيع تحسين أدائنا في إطار استرجاع الكرة لكن هذا الأمر يحتاج الى بعض الوقت".