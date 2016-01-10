مودريتش: زيدان الأنسب لتدريب مدريد

يعتقد لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أن الفوز الكبير على ديبورتيفو كورونيا 5-صفر في أول مباراة تحت قيادة زين الدين زيدان يظهر أن المدرب الفرنسي هو الشخص المناسب لهذا المنصب.

وقال الدولي الكرواتي إنه يأسف لإقالة رفائيل بنيتز وتعيين زيدان بدلا منه الأسبوع الماضي بعد أقل من نصف موسم على توليه المنصب لكنه يرى ضرورة أن يتحمل شخص ما نتيجة تراجع النتائج.

وسجل جاريث بيل ثلاثة أهداف وتكفل كريم بنزيمة بهدفين في احتفالية شهدتها جماهير ملعب سانتياغو برنابيو أمس السبت والتي وقفت خلف بطلها زيدان ليقلص ريال مدريد صاحب المركز الثالث الى نقطة واحدة الفارق مع أتلتيكو مدريد الذي سيواجه سيلتا فيجو في وقت لاحق اليوم.

ويتصدر برشلونة بطل أوروبا المسابقة بفارق نقطة عن أتلتيكو بعد فوزه الكبير أمس السبت على غرناطة 4-صفر في ملعب كامب نو وما زال للنادي الكتالوني مباراة مؤجلة.

وقال مودريتش للصحافيين: "أشعر بالأسف من أجل بنيتز وأريد أن أشكره على عمله لكن حتى أكون أمينا ما رأيته في مباراة الأمس يشير إلى أن التغيير كان إيجابيا. عندما تخسر لابد أن يدفع شخص ما الثمن. يجب عليك أن تقارن مباراة الأمس بالتي سبقتها. أداء الفريق كان مختلفا وأتمنى أن نستمر بهذا الأداء".

وكان أحد الأسباب التي دفعت فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لإقالة بنيتز وتصعيد زيدان للفريق الأول هو الانهيار الواضح في علاقة المدرب السابق بلاعبي الفريق أصحاب الشعبية الكبيرة مثل كريستيانو رونالدو وجيمس رودريجيز.

وبدا التغيير الذي أحدثه زيدان واضحا في مباراة الأمس حيث ظهر اللاعبون أكثر عزما والتزاما وعملوا بجدية في الهجوم والدفاع.

وأضاف مودريتش: "لعبنا بسرعة أكبر وبشكل جيد كفريق بطريقة كان من الضروري أن تكون موجودة دائما. اليوم لعبنا بروح الفريق منذ البداية في الهجوم والدفاع والوسط.

"ما فعلناه أمام ديبورتيفو هو الضغط بقوة في كل ارجاء الملعب واستعادة الكرة وعندما كانت بحوذتنا نشكل خطورة كبيرة."

ويستضيف ريال مدريد في المباراة المقبلة فريق سبورتنغ خيخون الأسبوع المقبل وسيلعب الفريق في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه روما الإيطالي يوم.