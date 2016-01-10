نابولي يسحق فروسينوني وينتزع الصدارة

نفذ دومنيكو بيراردي ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح ساسولو الفوز 1-صفر على مضيفه إنترناسيونالي الذي فقد الصدارة لصالح نابولي، بعدما اكتسح فروزينوني 5-1 خارج أرضه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد.

وهز المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوين الشباك مرتين ليرفع رصيده إلى 18 هدفا هذا الموسم مع نابولي بعدما تغيرت الصدارة في الدوري للمرة العاشرة في 19 جولة حتى الآن.

ويملك نابولي 41 نقطة متقدما بنقطتين على انترناسيونالي ليصبح في الصدارة بنهاية نصف المسابقة للمرة الأولى منذ موسم 1989-1990 عندما نال اللقب لآخر مرة.

وسيطر انترناسيونالي على مجريات اللعب أمام ساسولو لكن أندرياس كونسيلي حارس الفريق الزائر أبعد كل المحاولات.

وكان ساسولو خسر 7-صفر على ملعب انترناسيونالي الموسم الماضي لكن روبرتو مانشيني مدرب صاحب الأرض شاهد فريقه وهو يخسر هذه المرة.

وأخطأ خيسون موريو مدافع انترناسيونالي في استقبال الكرة وتدخل زميله ميراندا بتهور ضد جريجور ديفريل ليحتسب الحكم ركلة جزاء أحرز منها بيراردي هدف الفوز لساسولو.

وقال مانشيني: "هذه هي كرة القدم. صنعنا الكثير من الفرص لكن كونسيلي تألق ولم نتمكن من تسجيل الهدف".

وكان انترناسيونالي أهدر العديد من الفرص المبكرة من بينها تسديدة قوية لآدم ليايتش قبل نهاية الشوط الأول لكن كونسيلي تصدى لها ببراعة.

وأبعد كونسيلي محاولة أخرى من الصربي ليايتش في الشوط الثاني ثم تصدى لتسديدة جيفري كوندوجبيا ليبقي على ساسولو في أجواء اللقاء.

وكاد رودريجو بالاسيو أن يفتتح التسجيل لانترناسيونالي لكن دفاع ساسولو أبعد الكرة من على خط المرمى ثم تصدى الحارس سمير هندانوفيتش لفرصة أنطونيو فلورو فلوريس من مدى قريب.

واستمر تألق كونسيلي ليبعد فرصة أخرى من ليايتش ثم تصدى لتسديدة متقنة من البديل ستيفن يوفيتيتش قبل أن يهز بيراردي الشباك في النهاية.

وافتتح راؤول ألبيول التسجيل لنابولي قبل أن يحصل هيجوين على ركلة جزاء نفذها بنفسه ليضاعف تقدم الفريق على ملعب فروزينوني بعد مرور نصف ساعة من اللعب.

وسجل ماريك هامسيك وهيجوين هدفين في دقيقة واحدة خلال الشوط الثاني لتصبح المرة الرابعة التي يحرز فيها المهاجم الأرجنتيني ثنائية في آخر ست مباريات بينما أكمل مانولو جابياديني الخماسية.

وصعد امبولي المغمور للمركز السابع متجاوزا ميلانو في الترتيب بعد فوزه 1-صفر على ملعب تورينو بفضل هدف ماسيمو مكاروني في الشوط الثاني كما تغلب كييفو على مضيفه بولونيا بنفس النتيجة.

وابتعد جنوة بأربع نقاط عن منطقة الهبوط بعد فوزه 2-صفر على ملعب أتلانتا كما فاز باليرمو 1-صفر على مضيفه فيرونا متذيل الترتيب.